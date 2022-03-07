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«Провисание российского рубля отразится на нашей валюте». Нужно ли срочно скупать доллары?

07 марта 2022 18:07
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Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
В эти дни хочется погордиться нашими соотечественниками. Я смотрю, сколько пытаются раскачивать, манипулировать, то мы как-то не так реагируем, то мы на кого-то нападаем, то с экономикой у нас будет совсем плохо, бегите и скупайте доллары. Но поправьте меня, если я не права. Ведь не первый раз у нас меняется курс и так далее, но что-то очередей незаметно. Хотя через СМИ пытаются раскачать ситуацию. Белорусы повзрослели, поняли, что нам не нужно самим себе рыть яму?  

«Провисание российского рубля отразится на нашей валюте». Нужно ли срочно скупать доллары?-1

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:  
Я думаю, что население наше разделилось на несколько частей: есть и такие, и такие. Но я хочу сказать, что я абсолютно согласна с коллегами, что СМИ стали работать по-другому. То есть сегодня информация быстро, качественно и четко. Правда, обращаемся к государственной информации, чтобы светить часы. Более того, Президент постоянно отвлекается на эти моменты и пытается донести до населения все то, что на самом деле происходит. Как он про валюту говорил… Говорил, это люди побежали, мы ничего не боимся.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Можем же подтвердить, что курс валюты – это реально спекулятивная сейчас ситуация.  

«Провисание российского рубля отразится на нашей валюте». Нужно ли срочно скупать доллары?-4

Юлия Абухович:  
С одной стороны, спекулятивная, а с другой стороны, мы не должны забывать, что наша валюта привязана к корзине валют, где 50 % – это российский рубль. Естественно, провисание российского рубля отразится на нашей валюте. При этом мы четко должны для себя понимать, посмотрите на динамику нашего рубля в прошедшие годы. Да, он у нас тоже будет провисать, но мы достаточно крепкая валюта. Все колебания белорусского рубля за прошедшие годы были связаны именно из-за проблем российского рубля. Поэтому, думаю, что люди начинают думать. Скорее всего, что пережив 2020 год, мы начали критически относиться к тому, что происходит. Мозг начали включать, как говорит сейчас молодежь.  

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# Ситуация на валютном рынке Беларуси # общество # Юлия Абухович # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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