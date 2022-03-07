«Провисание российского рубля отразится на нашей валюте». Нужно ли срочно скупать доллары?

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

В эти дни хочется погордиться нашими соотечественниками. Я смотрю, сколько пытаются раскачивать, манипулировать, то мы как-то не так реагируем, то мы на кого-то нападаем, то с экономикой у нас будет совсем плохо, бегите и скупайте доллары. Но поправьте меня, если я не права. Ведь не первый раз у нас меняется курс и так далее, но что-то очередей незаметно. Хотя через СМИ пытаются раскачать ситуацию. Белорусы повзрослели, поняли, что нам не нужно самим себе рыть яму?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Я думаю, что население наше разделилось на несколько частей: есть и такие, и такие. Но я хочу сказать, что я абсолютно согласна с коллегами, что СМИ стали работать по-другому. То есть сегодня информация быстро, качественно и четко. Правда, обращаемся к государственной информации, чтобы светить часы. Более того, Президент постоянно отвлекается на эти моменты и пытается донести до населения все то, что на самом деле происходит. Как он про валюту говорил… Говорил, это люди побежали, мы ничего не боимся. Кирилл Казаков, СТВ:

Можем же подтвердить, что курс валюты – это реально спекулятивная сейчас ситуация.