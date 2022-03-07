«Провисание российского рубля отразится на нашей валюте». Нужно ли срочно скупать доллары?
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Алена Сырова, СТВ:
В эти дни хочется погордиться нашими соотечественниками. Я смотрю, сколько пытаются раскачивать, манипулировать, то мы как-то не так реагируем, то мы на кого-то нападаем, то с экономикой у нас будет совсем плохо, бегите и скупайте доллары. Но поправьте меня, если я не права. Ведь не первый раз у нас меняется курс и так далее, но что-то очередей незаметно. Хотя через СМИ пытаются раскачать ситуацию. Белорусы повзрослели, поняли, что нам не нужно самим себе рыть яму?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Я думаю, что население наше разделилось на несколько частей: есть и такие, и такие. Но я хочу сказать, что я абсолютно согласна с коллегами, что СМИ стали работать по-другому. То есть сегодня информация быстро, качественно и четко. Правда, обращаемся к государственной информации, чтобы светить часы. Более того, Президент постоянно отвлекается на эти моменты и пытается донести до населения все то, что на самом деле происходит. Как он про валюту говорил… Говорил, это люди побежали, мы ничего не боимся.
Кирилл Казаков, СТВ:
Можем же подтвердить, что курс валюты – это реально спекулятивная сейчас ситуация.
Юлия Абухович:
С одной стороны, спекулятивная, а с другой стороны, мы не должны забывать, что наша валюта привязана к корзине валют, где 50 % – это российский рубль. Естественно, провисание российского рубля отразится на нашей валюте. При этом мы четко должны для себя понимать, посмотрите на динамику нашего рубля в прошедшие годы. Да, он у нас тоже будет провисать, но мы достаточно крепкая валюта. Все колебания белорусского рубля за прошедшие годы были связаны именно из-за проблем российского рубля. Поэтому, думаю, что люди начинают думать. Скорее всего, что пережив 2020 год, мы начали критически относиться к тому, что происходит. Мозг начали включать, как говорит сейчас молодежь.
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