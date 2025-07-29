Лазуткин: в странах, которые сделали «европейский выбор», цветные революции никуда не исчезли

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В странах, которые 10-20 лет как сделали «европейский выбор», цветные революции никуда не исчезли. Они продолжаются, но уже как протест против коррупции. Потому что механизм хорошо отработан и улицу используют против любой неугодной власти.
Так происходит в Венгрии против Виктора Орбана каждые выборы, в Словакии – против премьера Фицо, в Польше протест выводили против «Права и справедливости», когда те стали слишком независимы от Брюсселя. «Тюльпановая революция» последние полгода длится в Сербии против Вучича. А сейчас Запад запустил такие же антикоррупционные протесты против Зеленского.
Но на самом деле это никакая не борьба с коррупцией. А что – расскажем в «Занимательной политологии».
Андрей Лазуткин:
В США (а это главный ориентир для всех западных борцов с коррупцией) коррупция узаконена. Любой, кто контактирует с американским депутатом, даже просто помогает ему перейти дорогу, или покупает сигареты, или спит с ним (потому что закон трактует любые личные связи как влияние), обязан регистрироваться как лоббист и платить деньги. Либо деньги заносят еще во время выборов в избирательный фонд.
Это плата за доступ к телу для решения вопроса, на чем строится коррупции в любой стране. А дальше лоббист или спонсор спокойно реализует коррупционную схему. Например, парламент через купленных депутатов принимает закон о закупке оборонной продукции втридорога, чтобы отправить военную помощь за тридевять земель, скажем, Украине.
Избиратели могут возмутиться и задать вопрос: на что идут деньги? На чем спекулировал Трамп. Но никого за Украину не посадили, и такова западная модель демократии: выбирайте других коррупционеров, если эти не нравятся. Тогда оружие вместо Украины будет покупать Евросоюз, как сейчас.
Но есть одно но: когда с депутатом контактирует представитель иностранного государства, для него наступает уголовная ответственность – это иностранный агент. Так они защищают свой рынок коррупции от коррупции иностранной.
Андрей Лазуткин:
Но это правила для белых людей, а есть правила для индейцев. Потому что во всех странах, где побеждает «западный выбор», происходит приватизация госактивов. Хорошо, если есть нефть, газ, минералы – они дают сверхприбыли.
Но электросети, железные дороги, водопровод, почта, сотовая связь – любые монополии тоже интересны Западу. Например, в Беларуси тарифы на воду, свет, тепло, проезд регулирует правительство, а там – иностранный совет акционеров. Поэтому тарифы в 5-10 раз дороже. И это никакая не коррупция, а якобы привлечение иностранных инвесторов.
Так еще 10 лет назад в украинской экономике появились наблюдательные советы, связанные с США и ЕС. А чтобы защитить их интересы от местных олигархов и рэкета силовых структур, появились те самые антикоррупционные органы, которые должны докладывать о каждом шаге украинской правящей группе хозяевам.
И когда говорят, что Беларусь при иной власти станет равноправным партнером на Западе – нет, не станет. Потому если украинец купит пиво американскому депутату, не будучи лоббистом, он получит срок. А любому украинскому депутату, министру, сотруднику офиса вплоть до президента американцы могут законно поставить в квартире прослушку и передавать данные в США.
Подробности в видео.