Лазуткин: в странах, которые сделали «европейский выбор», цветные революции никуда не исчезли

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

В странах, которые 10-20 лет как сделали «европейский выбор», цветные революции никуда не исчезли. Они продолжаются, но уже как протест против коррупции. Потому что механизм хорошо отработан и улицу используют против любой неугодной власти. Так происходит в Венгрии против Виктора Орбана каждые выборы, в Словакии – против премьера Фицо, в Польше протест выводили против «Права и справедливости», когда те стали слишком независимы от Брюсселя. «Тюльпановая революция» последние полгода длится в Сербии против Вучича. А сейчас Запад запустил такие же антикоррупционные протесты против Зеленского. Но на самом деле это никакая не борьба с коррупцией. А что – расскажем в «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин:

В США (а это главный ориентир для всех западных борцов с коррупцией) коррупция узаконена. Любой, кто контактирует с американским депутатом, даже просто помогает ему перейти дорогу, или покупает сигареты, или спит с ним (потому что закон трактует любые личные связи как влияние), обязан регистрироваться как лоббист и платить деньги. Либо деньги заносят еще во время выборов в избирательный фонд. Это плата за доступ к телу для решения вопроса, на чем строится коррупции в любой стране. А дальше лоббист или спонсор спокойно реализует коррупционную схему. Например, парламент через купленных депутатов принимает закон о закупке оборонной продукции втридорога, чтобы отправить военную помощь за тридевять земель, скажем, Украине. Избиратели могут возмутиться и задать вопрос: на что идут деньги? На чем спекулировал Трамп. Но никого за Украину не посадили, и такова западная модель демократии: выбирайте других коррупционеров, если эти не нравятся. Тогда оружие вместо Украины будет покупать Евросоюз, как сейчас. Но есть одно но: когда с депутатом контактирует представитель иностранного государства, для него наступает уголовная ответственность – это иностранный агент. Так они защищают свой рынок коррупции от коррупции иностранной.