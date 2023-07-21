Турчин отчитался Лукашенко: у нас нет вопросов, которые требуют решения на уровне Президента

Новости Беларуси. Сегодня время для рывка и упорной работы в полях, ведь от того, каким будет урожай, зависит продуктовая корзина белорусов, обеспечение переработчиков сырьем, а также запасы для сферы животноводства. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе селектора по вопросам уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная задача масштабного совещания – своевременно выявить и разобраться с имеющимися проблемами. Недостатков хватает. Как доложили контролирующие органы, на полях ситуация далека от идеальной. Лукашенко: «Пора уже переходить от болтовни и заклинаний к конкретным мерам». Подробнее. Формат селекторных совещаний позволяет увидеть успехи и недочеты в режиме реального времени. О ситуации в регионах доложили губернаторы. Глава государства потребовал говорить по существу, сконцентрироваться на проблемных моментах, а не сыпать прогнозами.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

У нас сегодня проблем, которые были бы связаны не с, условно говоря, особыми природно-климатическими условиями, в области нет. И мы сегодня, слава богу – дожди пошли, видим, как прогрессирует наша кукуруза. Поэтому это будет наша добавка к тем потерям по заготовке грубых кормов, в частности сенажа. И мы, конечно, потом определимся, какое количество зерна кукурузы нам надо будет убрать, чтобы восполнить потери в недоборе урожая зерна. Поэтому тех вопросов, которые требуют решения на уровне главы государства, у нас нет. Единственный вопрос, Александр Григорьевич, мы его уже поднимали. И большая есть просьба: нам надо до 1 августа погасить топливо, которое мы брали в прошлом году. До 1 августа, с учетом наших обстоятельств, это будет делать крайне сложно, почему мы просим хотя бы чуть-чуть отсрочить возврат этого зерна в материальный резерв. Потому что, если мы на 1 августа его не погасим, то там начинается выплата штрафных санкций. Это была ваша поддержка и в прошлом году, и у меня большая просьба, если это возможно, поддержать нас в этом. А все остальные свои обязательства по возврату бюджетных кредитов и всего остального Минская область, как бы ни было сложно, на сегодня уже исполнила.