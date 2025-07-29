Уже видны фрагменты здания – в Минске продолжается строительство Национального исторического музея Беларуси

Проект, в котором переплетается прошлое, настоящее и будущее. В Минске продолжается возведение Национального исторического музея Беларуси, который станет визитной карточкой нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С улицы Орловской уже видны фрагменты здания, которое повторит очертания карты Беларуси. По задумке, музей будет восхищать как современным архитектурным обликом, так и внутренним наполнением. Историки и специалисты музея работают над созданием тематических витрин. Из 450 тысяч экспонатов, которые хранятся в фондах, уже отобрано 15 тысяч артефактов.

Данный браслет был найден археологами при раскопках Минского замчища. Это было женское захоронение, точнее девушки 15-17 лет.

Золотой браслет XII века. Уникальный экспонат. Второго такого украшения (или даже похожего) в музейных фондах Беларуси нет. А это кубок из серебра. Реликвия принадлежит роду Огинских. Сувенир – подарок знаменитого композитора внуку в день свадьбы.

Людмила Толкачева, главный хранитель фондов национального исторического музея Беларуси:

Богдан женился на графине Полторжицкой в 1877 году. Это герб жениха. Это где состоялось событие и когда. А это вот та самая надпись: от кого в честь чего.

Эти артефакты и еще тысячи уникальных предметов войдут в масштабную экспозицию, которую представят в новом здании исторического музея. Показать многовековой путь становления Беларуси на одной площадке. Такая задача стоит перед историками и сотрудниками музея. Сейчас специалисты работают над наполнением залов и витрин. Уже отобрано 15 тысяч экспонатов.