Уже видны фрагменты здания – в Минске продолжается строительство Национального исторического музея Беларуси
Проект, в котором переплетается прошлое, настоящее и будущее. В Минске продолжается возведение Национального исторического музея Беларуси, который станет визитной карточкой нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С улицы Орловской уже видны фрагменты здания, которое повторит очертания карты Беларуси. По задумке, музей будет восхищать как современным архитектурным обликом, так и внутренним наполнением. Историки и специалисты музея работают над созданием тематических витрин. Из 450 тысяч экспонатов, которые хранятся в фондах, уже отобрано 15 тысяч артефактов.
Данный браслет был найден археологами при раскопках Минского замчища. Это было женское захоронение, точнее девушки 15-17 лет.
Золотой браслет XII века. Уникальный экспонат. Второго такого украшения (или даже похожего) в музейных фондах Беларуси нет. А это кубок из серебра. Реликвия принадлежит роду Огинских. Сувенир – подарок знаменитого композитора внуку в день свадьбы.
Людмила Толкачева, главный хранитель фондов национального исторического музея Беларуси:
Богдан женился на графине Полторжицкой в 1877 году. Это герб жениха. Это где состоялось событие и когда. А это вот та самая надпись: от кого в честь чего.
Эти артефакты и еще тысячи уникальных предметов войдут в масштабную экспозицию, которую представят в новом здании исторического музея. Показать многовековой путь становления Беларуси на одной площадке. Такая задача стоит перед историками и сотрудниками музея. Сейчас специалисты работают над наполнением залов и витрин. Уже отобрано 15 тысяч экспонатов.
Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:
Музей – это та площадка, где можно познакомиться с историей, посмотреть на нее. Это хорошая диалоговая площадка для обсуждения разных позиций. Поэтому, когда у нас будет новый музей, мы сами для себя откроем совсем по-другому нашу историю и многие ценности будут по-другому видны. Мы сможем не просто говорить о нашей духовности, о нашей ценности, но мы можем это все демонстрировать.
Создают и временные выставочные проекты, которые также станут частью будущей масштабной экспозиции. Сейчас специалисты работают над выставкой, которая посвящена развитию белорусско-китайских отношений. Многие экспонаты посетители увидят впервые.
Подробнее в видеоматериале.