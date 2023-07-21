Лукашенко об уборочной: самое гадкое – воровство и пьянство

Уборочная только стартовала, а МВД за кражу горюче-смазочных материалов и зерна возбудило 61 уголовное дело, выявлено почти 2 200 административных правонарушений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 21 июля, на селекторном совещании по уборочной кампании, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что у руководителей хозяйств и районов появились такие заклинания: как же, вот уборка началась, а мы тут всех к ответственности призываем. Никакого снисхождения не может быть, заявил Президент.

С начала уборочной уже изъято 30 тонн украденного топлива, 40 тонн зерна, 17 тонн комбикорма и почти 5 тонн удобрений. Во время рейдов выявлен 831 работник в состоянии алкогольного опьянения. «Самое гадкое – воровство и пьянство. Протрезвите их там, чтобы больше не хотелось», - потребовал Президент.

Глава государства обратил внимание, что из года в год одни и те же вопросы. Где руководство областей, районов, организаций, спросил Лукашенко. «Во время страды ваше рабочее место не кабинет, а поле, элеватор, хранилище», - сказал Президент.

