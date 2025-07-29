Алина Змушко заняла седьмое место на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска боролась за место на пьедестале на стометровке брассом. В полуфинале она показала пятое время, но по итогам решающего заплыва финишировала седьмой. Результат соотечественницы – 1 минута 6 секунд 38 сотых. Победительницей планетарного форума в этом виде стала Анна Элендт из Германии, серебро у американки Кейт Дугласс, замкнула сильнейшую тройку Тань Цяньтин из Китая.

Илья Шиманович не смог выйти в финал на дистанции 50 метров брассом. По итогам предварительных заплывов лидер нашей мужской команды показал восьмой результат. Однако в 1/2 время белоруса оказалось 10-м. От попадания в восьмерку сильнейших Илью отделили две сотые секунды.