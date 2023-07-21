«Доходит до пренебрежения». Андрей Швед отчитался Президенту о проблемах в регионах

Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.

Понятно, что такие встречи на деле – «разбор полетов»: где не доработали, где откровенно схалтурили и как в результате будем решать проблемы? Ситуация на полях и в хозяйствах далека от идеальной. Это подчеркивает Президент. А еще и то, что спрос за такой подход будет соответствующий.

А ведь, по сути, все зависит от самих людей: и то, почему сельхозтехника не готова к работе, и то, что не хватает кадров для этой работы, а еще и приписки.