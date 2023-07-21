«Доходит до пренебрежения». Андрей Швед отчитался Президенту о проблемах в регионах
Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.
Понятно, что такие встречи на деле – «разбор полетов»: где не доработали, где откровенно схалтурили и как в результате будем решать проблемы? Ситуация на полях и в хозяйствах далека от идеальной. Это подчеркивает Президент. А еще и то, что спрос за такой подход будет соответствующий.
А ведь, по сути, все зависит от самих людей: и то, почему сельхозтехника не готова к работе, и то, что не хватает кадров для этой работы, а еще и приписки.
Тему продолжит Евгений Пустовой.
По старинке – селектор, по-модному – онлайн-совещание. Суть та же: большой диалог. В режиме реального времени решаются реальные проблемы. Глядя в глаза губернаторов через систему видеосвязи, генпрокурор озвучивает проблемы в регионах, а любой председатель райисполкома может задать самый неудобный вопрос министру сельского хозяйства. Но с неудобных вопросов начал Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация далека не то что от идеальной – от нормальной. Основные претензии контролеров – низкая готовность зерноуборочной техники, элеваторов, хранилищ и проблемы с механизаторскими кадрами (подробности). При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали. Может, там и не надо ремонтировать, кто его знает. Зимой отремонтировали, осенью отремонтировали. Может, в хорошем состоянии. Я бы хотел бы, чтобы тоже меня информировали объективно.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
185 комбайнов – это 2,5 %. Это много или мало? Но в отдельных регионах это серьезная проблема. Я обращаю на это внимание. Миоры: из 47 комбайнов, числящихся, согласно информации райисполкома, исправными, выявлено 10 неисправных. Это 21 %. В масштабах одного района, на мой взгляд, это серьезная проблема. Что касается подхода к искажению отчетности по многим направлениям в системе Минсельхозпрода, порой просто доходит до откровенного не то что формализма, а пренебрежения. Что касается зерносушильных комплексов, здесь они не просто указываются как пригодные к эксплуатации, а зачастую указываются те, которые давно должны быть списаны.
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