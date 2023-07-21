Лукашенко высказался о зерне: «Таких цен на международном рынке, как вчера и сегодня, не было и не будет»

Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.

Мир ликует от искусственного интеллекта и скорбит из-за рекордной засухи. Беларусь – территория рискованного земледелия. Этот год нам это напомнил. Битва за урожай – это журналистский штамп, архаика. Техника и технологии есть же! Но в полях по-прежнему фронт. Вот она, наша геополитическая стратегия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все ваши пожелания по помощи селу, по поддержке сельскохозяйственного комплекса мною поддержаны. Необходимые решения по выделению бюджетных кредитов на закупку минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, ремонт техники приняты. Следовательно, у меня есть полное право требовать, причем максимально жестко, высоких результатов и отдачи. Тем более практика прошлого года показала, что нашим сельхозорганизациям под силу собирать достойные урожаи.

Мной была поставлена задача закрепиться на уровне примерно 9,5-10 миллионов тонн зерна всех видов. Но, по заверению специалистов и правительства, которые опять пеняют на погоду, колос в этом году будет легче на 10-15 %, а прогнозируемый валовой сбор зерна, включая рапс, кукурузу, сурепицу и другие культуры, составит чуть больше 9 миллионов тонн. Это меньше уровня 2022 года. И это то, что сейчас находится на корню. Что надо еще без потерь убрать и отправить в хранилища. Повторю сказанное в Орше: зерно сегодня сродни золотовалютным резервам. Всегда пригодится и постоянно растет в цене. Таких цен на международном рынке, как вчера и сегодня, не было и не будет. Это точно. И если у нас есть свободные мощности, почему бы их не заполнить резервом зерна?

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