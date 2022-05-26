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Хренин об учениях НАТО: все полёты, которых происходит десятки в сутки, – это оперативное изучение территории

26 мая 2022 13:28
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Новости Беларуси. После событий в Украине мы изменили подходы к развитию своей армии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хренин об учениях НАТО: все полёты, которых происходит десятки в сутки, – это оперативное изучение территории-1

Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от коллективного Запада, было принято решение усилить охрану госграницы. Тем более известно, что разведывательная авиация НАТО изучает территорию нашей страны. Подобного рода полеты ежедневно фиксируются, причем в большом количестве.

Хренин об учениях НАТО: все полёты, которых происходит десятки в сутки, – это оперативное изучение территории-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы прекрасно понимаем, что все те полеты, которых происходит десятки в сутки, это оперативное изучение территории, подготовка летчиков, которые изучают, смотрят. Нас это не может не беспокоить, но мы за этим очень пристально следим, смотрим, вырабатываем комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу того конфликта, этого напряжения, которое сложилось вокруг наших границ.

Хренин об учениях НАТО: все полёты, которых происходит десятки в сутки, – это оперативное изучение территории-7

Складывающаяся обстановка вынуждает белорусскую армию находиться в режиме боевой готовности. Потому во время совещания ключевым стало обсуждение развития вооруженных сил в современных условиях. Ведь очевидно: уровень военных угроз будет только нарастать.

Лукашенко на совещании в Минобороны: «Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий» – читайте далее.

# Национальная безопасность # общество # Виктор Хренин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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