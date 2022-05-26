«Два-три дня со СПА и медицинскими процедурами». Какой отдых в Беларуси выбирают россияне?

«Надо подумать, как мы поможем крестьянам». Товарооборот предприятий при Управлении делами Президента растет. Читать здесь .

Новости Беларуси. Вопреки санкциям. Новые товары и услуги от 70 предприятий. Во Дворце Республики 26 мая открыли выставку-продажу подведомственных организаций Управления делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не нужен и берег турецкий. В Беларуси есть где отдохнуть. Отдых в Синеокой востребован не только среди соотечественников, но и среди россиян.

Светлана Кончиц, директор РУП «Центркурорт»:

Очень много выбирают отдых с оздоровлением – это санатории. И, конечно, уикенды – это два-три дня со СПА и медицинскими процедурами. Плюс в этом сезоне очень востребованы для отдыха национальные парки. Потому что там нетронутая природа, озера, леса, рыбалка, охота.