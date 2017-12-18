Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Главней всего – погода на работе! Почему в цехе холодней, чем на улице? И как согреться, не накалив отношения с начальством? От чего зависит погода на работе, рассказали в программе «Открытый разговор». Эксперты: заведующая отделением гигиены труда ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Зоя Осос и главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности Пётр Самчук.

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