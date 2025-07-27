В международном аэропорту Денвера при взлёте загорелся самолёт

Как сообщили авиаслужбы воздушной гавани, у лайнера внезапно возникли технические неполадки из-за которых самолет окутал дым. Как позже стало известно – загорелось шасси. В момент ЧП на борту находились около 180 человек – 173 пассажира и шесть членов экипажа. Все они благополучно покинули лайнер, никто из них не пострадал. Спасательные службы быстро ликвидировали возгорание. Это не первый подобный инцидент. 20 июля в аэропорту Лос-Анджелеса при взлете у самолета загорелся двигатель. В результате ЧП также никто не пострадал.