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В международном аэропорту Денвера при взлёте загорелся самолёт

27 июля 2025 07:34
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Очередной авиаинцидент произошел в США. Там в международном аэропорту Денвера при взлете загорелся самолет крупной американской авиакомпании. Пассажирам пришлось экстренно покидать салон через аварийные трапы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международном аэропорту Денвера при взлёте загорелся самолёт-2

Как сообщили авиаслужбы воздушной гавани, у лайнера внезапно возникли технические неполадки из-за которых самолет окутал дым. Как позже стало известно – загорелось шасси. В момент ЧП на борту находились около 180 человек – 173 пассажира и шесть членов экипажа. Все они благополучно покинули лайнер, никто из них не пострадал. Спасательные службы быстро ликвидировали возгорание. Это не первый подобный инцидент. 20 июля в аэропорту Лос-Анджелеса при взлете у самолета загорелся двигатель. В результате ЧП также никто не пострадал.

# США # Возгорание самолета

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