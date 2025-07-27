Прямой эфир

Таиланд и Камбоджа согласились на переговоры о прекращении огня

27 июля 2025 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Появилась реальная надежда на завершение конфликта между Таиландом и Камбоджей. Несмотря на периодически вспыхивающие стычки и обстрелы стороны заявили о готовности к переговорам о прекращении огня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таиланд и Камбоджа согласились на переговоры о прекращении огня-2

Это произошло после вмешательства президента США. Он пригрозил ввести в отношении обеих стран торговые пошлины, если те не прекратят бои. Бангкок и Пномпень быстро согласились обсудить перемирие. Власти Таиланда обещают сесть за стол переговоров только при условии искренних намерений Камбоджи прекратить конфликт.

Таиланд и Камбоджа согласились на переговоры о прекращении огня-4

Пхумтам Вечаячай, исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда:
У меня был разговор с президентом США, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако мы хотели бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи. Наше условие заключается в том, что Камбоджа должна дать гарантии тайскому народу прекратить обстрелы, поскольку мы основываем наши переговоры и решения прежде всего на безопасности наших людей. 

Пограничный конфликт между странами вспыхнул 24 июля. В районе границы начались перестрелки, а затем стороны обменялись ударами артиллерии. В результате боев с обеих сторон погибли более 30 мирных жителей. Свыше 130 тысяч вынуждены покинуть свои дома.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Орбан сообщил о росте угрозы третьей мировой войны
26 июля 2025 17:54

Орбан сообщил о росте угрозы третьей мировой войны

В Молдове десятки тысяч человек вышли на протесты против политики Майи Санду
26 июля 2025 17:35

В Молдове десятки тысяч человек вышли на протесты против политики Майи Санду

Евротройка провела переговоры с Ираном по вопросам ядерной программы Исламской республики
26 июля 2025 16:57

Евротройка провела переговоры с Ираном по вопросам ядерной программы Исламской республики