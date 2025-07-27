Таиланд и Камбоджа согласились на переговоры о прекращении огня

Появилась реальная надежда на завершение конфликта между Таиландом и Камбоджей. Несмотря на периодически вспыхивающие стычки и обстрелы стороны заявили о готовности к переговорам о прекращении огня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло после вмешательства президента США. Он пригрозил ввести в отношении обеих стран торговые пошлины, если те не прекратят бои. Бангкок и Пномпень быстро согласились обсудить перемирие. Власти Таиланда обещают сесть за стол переговоров только при условии искренних намерений Камбоджи прекратить конфликт.

Пхумтам Вечаячай, исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда:

У меня был разговор с президентом США, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако мы хотели бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи. Наше условие заключается в том, что Камбоджа должна дать гарантии тайскому народу прекратить обстрелы, поскольку мы основываем наши переговоры и решения прежде всего на безопасности наших людей.

Пограничный конфликт между странами вспыхнул 24 июля. В районе границы начались перестрелки, а затем стороны обменялись ударами артиллерии. В результате боев с обеих сторон погибли более 30 мирных жителей. Свыше 130 тысяч вынуждены покинуть свои дома.