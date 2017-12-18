Семейные ценности: «Что происходит»

Новости Беларуси. Органы ЗАГС в Беларуси отмечают юбилей в 2017 году. 100 лет назад, 18 и 19 декабря, были приняты два основополагающих документа – декрет «О гражданском браке, детях и ведении книг актов гражданского состояния» и декрет «О расторжении брака». Во время ток-шоу «Что происходит» говорили о том, как в последние годы изменилось понимание семейных ценностей в обществе, и каким образом эти перемены влияют на демографическую безопасность государства.

Ирина Альховка: «Кризис в семье – это нормально. Это возможность вырасти»

Цыркун о решении демографической проблемы: «Нужен иностранный инвестор. И лучший – это Китай. Там много молодых красивых мужчин»

«Выходит на уровень правительства обсуждение введения обязательного предмета по психологии семьи в старших классах и на первых курсах»

Мама шестерых детей: «Люди известные – очень закрыты. Они не показывают свои семьи, не говорят о семейных ценностях»

Эксперт в области любовных отношений: «Считаю, что в семье пульт управления – у женщины»

Папа 6 детей об отцовском отпуске: «Достаточно на один день оставить одного мужика с одним ребёнком»