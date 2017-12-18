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При какой температуре воздуха можно не выходить на работу

18 декабря 2017 17:50
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Новости Беларуси. О температурных нормах рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Если завтра будет минус 30, наверняка, дети в школу не пойдут. А есть какая-то температура максимально высокая или низкая, при которой можно, вообще, не приходить на работу?

Пётр Самчук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности:
30 градусов мороза… Нам бы хотелось помечтать, чтобы ещё и снега было побольше. Дети на карантин уходят официально при минус 25 градусах. Взрослые, наверное, более закалённые. Когда мы находимся – минус 16, то, в принципе, это ещё считается допустимо, нормально.

А затем переходим в разряд «вредные условия труда».

И вот Ваша цифра 30 – это уже будут опасные условия труда. Вот здесь нанимателю, на самом деле, надо будет подумать: есть ли необходимость.

Илона Волынец:
Минус 16 – это уже считается вредные?     

Пётр Самчук:
Это – допустимые. 15 и 9.

То есть, дворник выйдет, или продавец.

И будет продавать сувениры новогодние, всё будет нормально. 

Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Пётр Самчук

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