Замерзаем на работе: куда жаловаться и как накажут виновных

Новости Беларуси. О том, что и кому грозит за нарушение температурного режима на рабочем месте, рассказали в программе «Открытый разговор».
Илона Волынец, СТВ:
Вы, по сути, климат-контроль. Обычный работник может к вам обратиться? Иванов замерзает у себя в цехе…
Зоя Осос, заведующая отделением гигиены труда ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Самоцель – не Иванову именно провести лабораторные исследования на рабочем месте, а оценить, как работодатель выполняет законодательство.
И Иванов, по сути дела, должен обратиться к нанимателю.
И мы по заявкам предприятий выполняем эти исследования.
Илона Волынец:
А какой наниматель будет сам себе приглашать проверку?
Пётр Самчук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности:
Измерения параметров микроклимата – это взаимовыгодное действие со стороны нанимателя, так и центра гигиены и эпидемиологии. Тот же самый общественный инспектор по охране труда наделён правами, он выписывает рекомендацию нанимателю, которая, в обязательном порядке, подлежит исполнению. Если это тоже не поимело никаких действий, мы тогда можем обратиться в Департамент по труду.
И наниматель уже прекрасно понимает, что вот здесь пойдут уже штрафные санкции.
Илона Волынец:
А какие штрафные санкции?
Пётр Самчук:
До 500 базовых величин.