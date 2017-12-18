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Кто должен следить за температурой на работе?

18 декабря 2017 17:51
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Новости Беларуси. О том, кто проверяет соблюдение температурных норм, рассказали в программе «Открытый разговор».

Пётр Самчук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности:
Организационные все вопросы по исполнению законодательства об охране труда возлагаются на первое лицо, на руководителя.

Руководитель, в свою очередь, организует службу охраны труда.

Конкретно вот этот маленький сегмент – микроклимат на рабочем месте, на предприятии – специалист по охране труда. Это его будет прямая обязанность. Он должен осуществлять контроль.

Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Пётр Самчук

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