Кто должен следить за температурой на работе?

Новости Беларуси. О том, кто проверяет соблюдение температурных норм, рассказали в программе «Открытый разговор».

Пётр Самчук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности:

Организационные все вопросы по исполнению законодательства об охране труда возлагаются на первое лицо, на руководителя.

Руководитель, в свою очередь, организует службу охраны труда.

Конкретно вот этот маленький сегмент – микроклимат на рабочем месте, на предприятии – специалист по охране труда. Это его будет прямая обязанность. Он должен осуществлять контроль.