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Цыркун о решении демографической проблемы: «Нужен иностранный инвестор. И лучший – это Китай. Там много молодых красивых мужчин»

18 декабря 2017 15:04
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Новости Беларуси. О семейных ценностях и демографической безопасности говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Народ всегда прав. Реакция с демографическим провалом – это реакция на какие-то постановления, нормы, правила.

Потому что каждая семья принимает решение на сознательном и на бессознательном уровне.

И это правильно. Правильный посыл в адрес и депутатов, и чиновников.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Принятые законы в 2016 году дали нам прирост населения.

Надежда Цыркун:
А в 2017 не дали. Не буду гендерных вопросов даже касаться. Вопрос ставится так: либо мы сами справимся с демографической ситуацией, либо нам нужен иностранный инвестор.

И лучший иностранный инвестор – это Китай.

Там очень много молодых красивых мужчин. А у нас их нет.

Семейные ценности: «Что происходит»

# общество # Брак и семья # Надежда Цыркун

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