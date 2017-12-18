Можно ли принести на работу свой обогреватель?

Новости Беларуси. Как поставить себе в кабинет обогреватель и не нарушить технику безопасности, рассказали в программе «Открытый разговор».
Пётр Самчук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности:
В первую очередь, я бы посоветовал согласовать этот вопрос, непосредственно, с руководителем. Вы имеете источник электрический, у Вас должна быть 1-ая группа по электробезопасности.
Следовательно, Вы должны пройти инструктаж.
У хорошего нанимателя должна быть инструкция по использованию электрообогревателей. И, когда Вы это всё знаете, нагревайтесь, используйте его на здоровье.