Можно ли принести на работу свой обогреватель?

Новости Беларуси. Как поставить себе в кабинет обогреватель и не нарушить технику безопасности, рассказали в программе «Открытый разговор».

Пётр Самчук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности:

В первую очередь, я бы посоветовал согласовать этот вопрос, непосредственно, с руководителем. Вы имеете источник электрический, у Вас должна быть 1-ая группа по электробезопасности.

Следовательно, Вы должны пройти инструктаж.

У хорошего нанимателя должна быть инструкция по использованию электрообогревателей. И, когда Вы это всё знаете, нагревайтесь, используйте его на здоровье.