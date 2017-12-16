«Когда постоянно движешься, шевелишься, не мёрзнешь»: на гомельском предприятии в декабре работают без отопления
Мозг лучше и быстрее работает в холод. Ну, а как быть, если на твоём рабочем месте каждый день морозная свежесть? Причём, такая, что зуб на зуб не попадает.
Анатолий Лапуть, главный технический инспектор Гомельского областного объединения профсоюзов:
«15 градусов. 15 градусов – по СанПиНу это уже прохладно»
Начало, само по себе, многообещающее.
15 градусов – в кабинете главного инженера.
Что же тогда в цехах? Морозная свежесть?
Виктор Чикунов, слесарь механосборочных работ ОАО «СтанкоГомель»:
Когда постоянно движешься, шевелишься, мы ж люди физического труда, то оно особо и не мёрзнешь.
Жаловаться на условия труда в присутствии начальства не принято ни на каком предприятии. Проверки приходят и уходят, а людям продолжать работать вместе. Но есть факты, которые просто невозможно отрицать: например ледяные батареи. И тогда находятся вполне себе объективные причины.
Экономия, рачительность, забота о росте экономических показателей.
Иван Чернейко, главный инженер ОАО «СтанкоГомель»:
У нас накопилась задолженность по плате за теплоэнергию. Предприятие отключено от подачи теплоэнергии. Для минимизации последствий разработаны мероприятия: выдана спецодежда, оборудованы комнаты для обогрева.
Отопление отключено.
В цехах, где вокруг один металл и минимум работающего оборудования – эффект холодильника.
Положенные телогрейки и тёплые рукавицы мало спасают, когда окоченевшими пальцами приходится настраивать тончайшую электронику современных станков. При этом отопление руководство обещает включить при первых же морозах. Цинично добавляя: «Мы же не можем разморозить систему».
То есть, трубы нынче важнее живых людей.
Анатолий Лапуть:
Электрочайники? Есть. Микроволновка? Есть. Я её здесь не вижу.
Вот это ноу-хау: микроволновая печь в кабинете начальника цеха, а не в обеденной зоне рабочих.
То есть, хочешь тёплый обед – жди под дверью.
И это при том, что столовой или буфета на предприятии нет: люди едят то, что принесли из дому. Вот такая экономия.
Александр Зайцев, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
В Гомельской области из 202 обследованных предприятий нарушения были зафиксированы на 65. Среди отмеченных нарушений: необеспечение работников утеплённой специальной одеждой, несоблюдение температурного режима. На ряде предприятий в правилах внутреннего трудового распорядка или в коллективном договоре отсутствует норма, которая предусматривает предоставление регламентированных перерывов.
При таком отношении к делу, ждать от рабочих трудовых подвигов не приходится.
Холод, пронизывающий до костей, не добавляет не только желания работать, но и здоровья. А это уже дополнительная нагрузка на бюджет: оплата больничных и работы врачей.
Кроме того, как показывает жизнь, перехитрить природу удаётся не всем.
Несколько лет назад мороз оказался быстрее, чем начальство одного крупного гомельского предприятия. Оперативно запустить отключённую в целях экономии систему отопления не удалось, она была просто уничтожена.
Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»