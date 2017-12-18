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Какая должна быть температура на работе: нормативный документ показали в программе «Открытый разговор»

18 декабря 2017 17:04
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Новости Беларуси. О температурных нормах рассказали в программе «Открытый разговор», какие параметры включены в документ, регламентирующий их, смотрите в видео. 

Зоя Осос, заведующая отделением гигиены труда ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Есть оптимальные микроклиматические условия, а есть допустимые. И нормируются они, в зависимости от категории работ.

Показатели температуры разные у этих категорий.

Чем выше энергозатраты, тем температура воздуха, если это – холодный период года, может быть, например, для 3-ей категории норма допустимая – и 13 градусов, нижняя граница. А для 1-ой категории – минимальные энергозатраты – поэтому температура воздуха должна быть не ниже 20 градусов. Разбежка есть большая.

Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Зоя Осос

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