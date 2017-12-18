Ирина Альховка: «Кризис в семье – это нормально. Это возможность вырасти»

Новости Беларуси. О семейных ценностях и демографической безопасности говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вы считаете, что нужно говорить о том, что семья – это работа, а не только розовые сопли. А у нас этому не учат. Неужели этому надо учить как-то, кроме как собственным примером учили раньше в собственных семьях?

Ирина Альховка, председатель правления МОО «Гендерные перспективы», член Национального совета по гендерной политике при Совете министров Республики Беларусь:

Мне кажется, что да. У нас не только не готовят к семейной жизни, не готовят и к родительству. Хотя многие другие профессии можно получить. Потому что, на самом деле, в конце 90-ых очень многие опросы показывали, что молодые люди романтизируют брак и семью.

То есть, они считают, что это – такой конфетно-букетный процесс, период.

И, когда они сталкиваются с первыми сложностями, они, в общем-то, единственным выходом видят развод. Это – совсем не так, потому что в каждой семье есть разные периоды. Кризис – это нормально. Кризис – это возможность вырасти