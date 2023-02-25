«Меня это настораживает». Лукашенко прокомментировал ситуацию с маршрутками

Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Александра Лукашенко весомый бэкграунд политического лидера. Его слышат, к нему прислушиваются на многих мировых площадках. Зачастую наш Президент дает самые знаковые посылы и сигналы мировой повестке. Но за всей этой масштабностью личности Лукашенко всегда держит руку на пульсе внутренней повестки страны. Для нашего Президента нет второстепенных нарративов из жизни страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в курсе дела. В ближайшее время мы проанализируем эту тему. Меня это настораживает, особенно маршрутки. И более того, скажу, что отдельные или большинство из них переделанные из грузовиков в маршрутки. Я поручил (группа работает, госсекретарь занимается с правительством), чтобы мне доложили, что происходит на самом деле. Вопрос к порядку на дорогах. И прежде всего к водителям. Я могу задать риторический вопрос: кто из вас сегодня не ездит на машинах? Все. А я бы вам провел как старый водитель, родившийся в автомобиле (и я до сих пор перемещаюсь за рулем), экзамен и каждому поставил оценку. И уверен, что не каждый выдержал бы. А по такой погоде всякое может произойти. У нас есть вопросы от подготовки водителей, технического состояния, я не снимаю этот вопрос, до дисциплины на дорогах. Мы в ближайшее время проанализируем эти вопросы.

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