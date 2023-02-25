Советую попробовать побегать здесь в таких диких условиях. Все ли понравилось Лукашенко на «Минской лыжне»?

Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Камыш, ведущая, корреспондент АТН Белтелерадиокомпании: Давайте вернемся к теме спорта. «Минская лыжня» – наш традиционный праздник. Четвертый десяток идет празднику спорта и ЗОЖ. Вы вдохновляете всех нас, белорусов, вставать на лыжи, активным быть и быть спортивным. Что скажете по сегодняшнему событию? Все ли понравилось. Может, есть какие-то пожелания всем нам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы понять изнутри это мероприятие, я вам советую встать на лыжи и попробовать побегать здесь. Особенно в таких диких условиях. Вот тогда вы изнутри поймете, что это такое. Советую вам. Именно на этой трассе, когда мокрый снег, когда лыжи не скользят, тормозят, ты толкаешься, они не идут, не бегут, а тут еще стрелять надо. А когда свежий снег выпадает, это вообще самое тяжелое. Вчера тихонько пришел сюда посмотреть трассу, стрельнуть, такой снег валил... Вообще невозможно было. Сегодня еще терпимо по сравнению с вчерашним. Изнутри надо это почувствовать. И ладно, вы не побежали, еще кто-то, эти люди, но они увидели, что этим надо заниматься. Мы зимняя страна. Вы видите, погода меняется, на лыжах надо ходить и за собой таскать детей. Что я вам всегда демонстрировал. Ты идешь – пусть ребенок за тобой. Пусть они учатся. Один бежал, второй спортсмен, ему нельзя бегать, третий тоже спортсмен. Ну, нам со старшим, вроде, уже можно. Все бегают. Поэтому это здоровье – меньше будете болеть. Меньше будете верить, как Пустовой не верит, в пандемию и разные вирусы. И вообще эта болезнь вас касаться не будет. Особенно девчонкам, которым надо рожать три и больше детишек.

Ну что, как всегда, наш Президент в яблочко и на дистанции, и в запросах медийной повестки.

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