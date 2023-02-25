Лукашенко: даже если мы акцизы повысили на сигареты, мы что, у человека кусок хлеба отобрали?
Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Риторика определенных западных сил прежняя. А масло в огонь как по команде подливают ангажированные медиа. Среди очередных информационных фейков: у России есть стратегия по поглощению Беларуси. Президент разложил все по полочкам. И дорожные карты, и цель недружественных фейков, и какой будет Беларусь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Полухолодная Европа опять начинает кормить новыми фейками, протухшими, правда, что якобы европейские журналисты провели расследование, что к 2030 году в России появился стратегические планы в отношении Беларуси. И условно наши якобы оппозиционные, а я говорю – предательские медиа, подняли это опять на знамена, что все, к 2030 году Россия нас съест, поглотит.
Ответ Президента читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я поручил Администрации Президента. В ближайшее время я лично доведу до вас все 28 союзные программы, которые мы реализуем. Главные из них – таможенные и налоговые дела. Вот те кричат: «Ах, налоги там подняли, акцизы». На что подняли? Да, россияне нам говорят: если вы хотите по сигаретам общий рынок, то есть если вы хотите на нашем рынке продавать свои сигареты, а мы производим в 10 раз больше, чем можем выкурить (слава богу, и меньше курить уже начинаем), давайте выровняем цены. Это же правильно. Потому что эти Philip Morris, Marlboro и прочее ушли с российского рынка, им нужны сигареты. Тогда было так. Даже если мы акциз повысили на сигареты, мы что, у человека кусок хлеба отобрали? Так скажите, что мы тут при этом потеряли? Доходы в бюджет повысили за счет второстепенного товара, без которого человек может обойтись. Точно так по таможенным делам.
Здесь спрадвеку была группа, 30 человек россиян, которые не то чтобы контролировали нашу границу и следили, а работали с нашими таможенниками по всем таможенным вопросам. Сейчас мы договорились, мы эту группу делим пополам (15 наших, 15 – их), и исключительно консультации. Консультационные услуги. Что плохого, если суперспециалисты будут в этой группе и будут нам, им подсказывать, как вести таможенные дела? Вот две программы, самые важные. Помните, были программы, их было за 30 (32 или 33), одна из них – программа создания совместного парламента. То есть выборы, союзный парламент. Мы категорически сказали «нет», и Путина часто цитировали, своим он говорил: если мы этого не можем, зачем мы сейчас это делаем. Мы пять или шесть программ вообще сняли, которые вызывали настороженность. Все остальное нам выгодно.
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