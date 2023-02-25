Лукашенко: даже если мы акцизы повысили на сигареты, мы что, у человека кусок хлеба отобрали?

Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Риторика определенных западных сил прежняя. А масло в огонь как по команде подливают ангажированные медиа. Среди очередных информационных фейков: у России есть стратегия по поглощению Беларуси. Президент разложил все по полочкам. И дорожные карты, и цель недружественных фейков, и какой будет Беларусь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Полухолодная Европа опять начинает кормить новыми фейками, протухшими, правда, что якобы европейские журналисты провели расследование, что к 2030 году в России появился стратегические планы в отношении Беларуси. И условно наши якобы оппозиционные, а я говорю – предательские медиа, подняли это опять на знамена, что все, к 2030 году Россия нас съест, поглотит. Ответ Президента читайте здесь.