Дмитрий Гора о трагедии под Смолевичами: на месте работают сотрудники СК и Комитета судебных экспертиз

Новости Беларуси. Трагедия под Смолевичами. Как мы уже сообщали, днем 20 февраля на автодороге Р69 столкнулись маршрутка и грузовик. 11 человек – водитель и 10 пассажиров микроавтобуса (один из них ребенок) – погибли на месте, еще 9 человек, по уточненным данным Минздрава, госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте ДТП находится наш корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы находимся сейчас на месте этой жуткой аварии. Здесь по-прежнему работают спецслужбы, сейчас буквально на наших глазах подъехал кран. Видимо, чтобы как-то доставать пострадавшие автомобили. Но к самому месту столкновению автомобилей мы, как и ни одна съемочная группа, ни один журналист, еще не подошли. Мы находимся где-то в 150-200 метрах от столкновения. Это связано в первую очередь с тем, что там работают следователи, эксперты, чтобы не затоптать следы. Чтобы следовая картина была максимально четкая, туда не пускают посторонних лиц. Еще один фактор – морально-этический, потому что тела погибших до сих пор продолжают там находиться. И это один из факторов запрета для журналистов.

Что произошло (из того, что известно на данный момент): около 15 часов произошла авария, лоб в лоб столкнулись маршрутное такси и грузовой МАЗ. Это произошло на 9-м километре автодороги Р69 Смолевичи – Шацк. Это узкая двусторонняя дорога, по одной полосе в каждую сторону движения. И именно на участке столкновения продолжительный спуск в одну сторону, соответственно, в другую сторону это подъем. Маршрутное такси двигалось на подъем, грузовой МАЗ двигался на спуск. Кто из этих автомобилей оказался на встречной полосе, сейчас будут выяснять уже следователи. Это пока непонятно. Но известно, что скорости у обеих машин были довольно приличные. Следствием этого стали довольно серьезные повреждения.

Цифры погибших и потерпевших: 11 человек погибли, в том числе водитель маршрутки и 10 пассажиров, среди них двое подростков. По уточненной информации, 9 человек пострадали. На место сразу же выбыли все спецслужбы, участок дороги был перекрыт, лично выехал министр внутренних дел Иван Кубраков и председатель Следственного комитета Дмитрий Гора. Вот его небольшой комментарий.