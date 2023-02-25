«Они же калечат судьбы людей!» Лукашенко о давлении на белорусских олимпийцев со стороны МОК
Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Все мишени поражены в яблочко медийного мейнстрима, попали и сегодняшние заявления главы государства. Разошлись и разлетелись по миру. У финиша Президента ждала еще одна команда, которая не участвовала в «Минской лыжне», но освещала ее проведение – журналисты. Бодрое настроение Александра Лукашенко располагало и к интервью по самым разным вопросам сложной, как и сегодняшняя трасса, мировой повестки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не желаю вам по такому снегу бегать. Еще бог наказал – дождь перед моим этапом прошел, но ничего, жизнь нас испытывает.
Беларусь – спортивная держава. Наши атлеты умеют срывать овации, а сама страна – показывать, как надо проводить спортивные праздники. Не важно, лыжня это или Европейские игры.
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Неспортивное поведение международных функционеров привело к фиаско. Теперь они якобы и готовы пустить наших спортсменов на стадионы, но, мол, есть те страны, которые против соревноваться с нашими атлетами в честной борьбе. Это так по-западному – убирать с дистанции сильнейших соперников.
Катерина Круталевич, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:
Александр Григорьевич, как вы относитесь к изменившейся риторике международных организаций? МОК и Томас Бах сейчас говорят о том, что якобы белорусские и российские спортсмены могут участвовать под нейтральным флагом, даже на Олимпиаде. И организовываются в коалиции страны, кстати, несильные в командных медальных зачетах, которые говорят, что мы будем байкотировать, если приедут белорусы и россияне. Нейтральный флаг, какие-то еще дополнительные условия. На ваш взгляд, что вообще из этого для нас приемлемо?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем – принимайте решение. И начинают: могут – не могут. Если можем, значит пусть ребята участвуют. Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах – он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: «Давай войну, давай убивай»? Они же этого не делали. При чем тут они? Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная – задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать!
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