«Они же калечат судьбы людей!» Лукашенко о давлении на белорусских олимпийцев со стороны МОК

Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Все мишени поражены в яблочко медийного мейнстрима, попали и сегодняшние заявления главы государства. Разошлись и разлетелись по миру. У финиша Президента ждала еще одна команда, которая не участвовала в «Минской лыжне», но освещала ее проведение – журналисты. Бодрое настроение Александра Лукашенко располагало и к интервью по самым разным вопросам сложной, как и сегодняшняя трасса, мировой повестки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не желаю вам по такому снегу бегать. Еще бог наказал – дождь перед моим этапом прошел, но ничего, жизнь нас испытывает.

Беларусь – спортивная держава. Наши атлеты умеют срывать овации, а сама страна – показывать, как надо проводить спортивные праздники. Не важно, лыжня это или Европейские игры. «Собака лает – караван идет». Лукашенко о давлении на Беларусь со стороны Запада. Подробнее. Неспортивное поведение международных функционеров привело к фиаско. Теперь они якобы и готовы пустить наших спортсменов на стадионы, но, мол, есть те страны, которые против соревноваться с нашими атлетами в честной борьбе. Это так по-западному – убирать с дистанции сильнейших соперников.

Катерина Круталевич, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

Александр Григорьевич, как вы относитесь к изменившейся риторике международных организаций? МОК и Томас Бах сейчас говорят о том, что якобы белорусские и российские спортсмены могут участвовать под нейтральным флагом, даже на Олимпиаде. И организовываются в коалиции страны, кстати, несильные в командных медальных зачетах, которые говорят, что мы будем байкотировать, если приедут белорусы и россияне. Нейтральный флаг, какие-то еще дополнительные условия. На ваш взгляд, что вообще из этого для нас приемлемо?