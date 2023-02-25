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Команда Президента на «Минской лыжне» финишировала первой

25 февраля 2023 11:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посоветовал всем заниматься лыжным спортом и приобщать к этому детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента на «Минской лыжне» финишировала первой-1

Президент это продемонстрировал на личном примере, приняв участие в традиционном спортивном празднике в Раубичах. На «Минской лыжне» команда главы государства финишировала первой, хотя выступала вне турнирного зачета.

Команда Президента на «Минской лыжне» финишировала первой-4

При колоссальной поддержке зрителей на старт также вышли команды представителей высших органов власти, различных министерств и ведомств, комитетов и силовых структур, а также преданные любители зимних видов спорта.

Команда Президента на «Минской лыжне» финишировала первой-7

В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», как всегда, царила атмосфера большого спортивного праздника, а трибуны были переполнены. Повышенное внимание к стартам и со стороны прессы. Журналисты смогли задать вопросы и лично Президенту.

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# Зимние виды спорта # Александр Лукашенко # Фотофакт

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