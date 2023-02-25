Команда Президента на «Минской лыжне» финишировала первой

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посоветовал всем заниматься лыжным спортом и приобщать к этому детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент это продемонстрировал на личном примере, приняв участие в традиционном спортивном празднике в Раубичах. На «Минской лыжне» команда главы государства финишировала первой, хотя выступала вне турнирного зачета.

При колоссальной поддержке зрителей на старт также вышли команды представителей высших органов власти, различных министерств и ведомств, комитетов и силовых структур, а также преданные любители зимних видов спорта.