Прямой эфир

Снова крупное ДТП с маршруткой – МВД уделит особое внимание проверке таких транспортных средств

24 февраля 2023 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупное ДТП произошло утром 24 февраля на трассе Бобруйск – Глуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дороге столкнулись маршрутка и трактор. В момент происшествия в рейсовом микроавтобусе находились 20 человек. В результате столкновения пострадали 10 пассажиров, в том числе ребенок.  

Снова крупное ДТП с маршруткой – МВД уделит особое внимание проверке таких транспортных средств-1

К месту аварии оперативно прибыли кареты скорой помощи. Четыре человека госпитализированы в районную больницу Бобруйска, пятеро – в больницу скорой. Помощь в лечении людей местным специалистам окажут областные медики. По предварительной информации, 47-летний водитель трактора не уступил дорогу микроавтобусу. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Это вторая авария с участием рейсовой маршрутки за последние несколько дней. В связи с инцидентами МВД совместно с Министерством транспорта и коммуникаций приняли решение об организации дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах.  

Снова крупное ДТП с маршруткой – МВД уделит особое внимание проверке таких транспортных средств-4

Александр Войтешко, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:  
Инспекторскому составу дано поручение обратить особое внимание на выявление возможных фактов переоборудования транспортных средств путем увеличения количества пассажирских мест для перевозки пассажиров, не предусмотренных конструкцией транспортного средства. А также выявление и пресечение таких нарушений правил дорожного движения, как отсутствие допуска к участию в дорожном движении, превышение скоростных режимов движения, проверка наличия всех необходимых документов для осуществления такой деятельности.  

Снова крупное ДТП с маршруткой – МВД уделит особое внимание проверке таких транспортных средств-7

Особое внимание уделят проверке условий перевозки пассажиров в маршрутных такси.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Авария # происшествия # Александр Войтешко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В результате столкновения маршрутки и трактора в Могилевском районе госпитализированы 4 пострадавших
24 февраля 2023 09:10

В результате столкновения маршрутки и трактора в Могилевском районе госпитализированы 4 пострадавших

Маршрутка и трактор столкнулись в Могилевской области: 11 человек пострадали
24 февраля 2023 08:10

Маршрутка и трактор столкнулись в Могилевской области: 11 человек пострадали

Установлены личности всех погибших в ДТП под Смолевичами
22 февраля 2023 14:20

Установлены личности всех погибших в ДТП под Смолевичами