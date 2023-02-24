Снова крупное ДТП с маршруткой – МВД уделит особое внимание проверке таких транспортных средств

Новости Беларуси. Крупное ДТП произошло утром 24 февраля на трассе Бобруйск – Глуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дороге столкнулись маршрутка и трактор. В момент происшествия в рейсовом микроавтобусе находились 20 человек. В результате столкновения пострадали 10 пассажиров, в том числе ребенок.

К месту аварии оперативно прибыли кареты скорой помощи. Четыре человека госпитализированы в районную больницу Бобруйска, пятеро – в больницу скорой. Помощь в лечении людей местным специалистам окажут областные медики. По предварительной информации, 47-летний водитель трактора не уступил дорогу микроавтобусу. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Это вторая авария с участием рейсовой маршрутки за последние несколько дней. В связи с инцидентами МВД совместно с Министерством транспорта и коммуникаций приняли решение об организации дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах.

Александр Войтешко, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Инспекторскому составу дано поручение обратить особое внимание на выявление возможных фактов переоборудования транспортных средств путем увеличения количества пассажирских мест для перевозки пассажиров, не предусмотренных конструкцией транспортного средства. А также выявление и пресечение таких нарушений правил дорожного движения, как отсутствие допуска к участию в дорожном движении, превышение скоростных режимов движения, проверка наличия всех необходимых документов для осуществления такой деятельности.