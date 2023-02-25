«Собака лает – караван идёт». Лукашенко о давлении на Беларусь со стороны Запада

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они ждут, что мы уйдем оттуда. Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз. Кто он такой, этот латыш или литовец? Кого вы оскорбляете. Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли. Хотя бы об этом подумали. Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает – караван идет. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать их наглость и идиотизм. Ладно Организация Объединенных наций, там сильные государства давят на меньших, Америка печатает доллары. Тебе даст доллар – будешь голосовать, не будешь голосовать – не получишь. Я много раз был в ООН и видел это. Эта организация – площадка, где можно поговорить, что-то обсудить. Ни разу же не приняли нормального решения, выгодного. Ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире. Пусть бы бедолагам каким-то помогли, работали хотя бы по гуманитарным вопросам. Но везде расхождения. Даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по вопросам безопасности, то американцы и другие голосуют против. Ну это нонсенс.