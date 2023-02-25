«Собака лает – караван идёт». Лукашенко о давлении на Беларусь со стороны Запада

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отреагировал на очередные фейки по оккупации Беларуси Россией, а также прокомментировал нападки и провокации в отношении двух стран на международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отреагировал на очередные фейки по оккупации Беларуси Россией, а также прокомментировал нападки и провокации в отношении двух стран на международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ярким примером европейской «воспитанности» стал недавний инцидент во время выступления нашего парламентария Андрея Савиных. Беларусь вела и ведет себя сдержанно и достойно даже на самых недружелюбных европейских площадках.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они ждут, что мы уйдем оттуда. Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз. Кто он такой, этот латыш или литовец? Кого вы оскорбляете. Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли. Хотя бы об этом подумали. Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает – караван идет. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать их наглость и идиотизм. Ладно Организация Объединенных наций, там сильные государства давят на меньших, Америка печатает доллары. Тебе даст доллар – будешь голосовать, не будешь голосовать – не получишь. Я много раз был в ООН и видел это. Эта организация – площадка, где можно поговорить, что-то обсудить. Ни разу же не приняли нормального решения, выгодного. Ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире. Пусть бы бедолагам каким-то помогли, работали хотя бы по гуманитарным вопросам. Но везде расхождения. Даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по вопросам безопасности, то американцы и другие голосуют против. Ну это нонсенс.
А ОБСЕ, что про нее говорить? Как бы ни складывалась ситуация в Ираке, Ливане, Сирии, Афганистане или Украине, мы собрались на высшем уровне или поговорили об этом? Нет. Запад этого не хочет, а решения консенсусом принимаются, единогласно. Один против – и все. Запад не хочет этого разговора. Я же предлагал: давайте соберемся, поговорим, когда в Афганистане, Сирии война началась. Главы государств должны собираться. Я дважды или трижды был на таких совещаниях. Так сейчас даже собираться не хотят. На уровне министров иностранных дел в лучшем случае. Поэтому это инструмент для давления. Кто имеет там большинство, тот и начинает давить. ОБСЕ. Какое они имеют отношение к выборам вообще-то. Это безопасность и сотрудничество в Европе. Нет, они влезли сюда. Потому что выборы – инструмент кого-то свалить в какой-то стране. Занимаются пустотой. Но мы будем там, хоть нас там троллят, давят и прочее, чтобы показывать их идиотизм.
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