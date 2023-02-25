Какая погода 1 марта, такой будет вся весна. Народные приметы на несколько месяцев

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 февраля – Кириллов день. Хорошая погода на Кирилла была не лучшей приметой и сулила морозы, рассказали в программе «Плюс-минус». В то же время она обещала хорошее лето и теплый август. Морозный день говорил о том, что лето будет жарким.

28 февраля зима становится безрогой, говорили наши предки, то есть теряет свою силу. Большая прибавка воды в этот день предвещает хороший сенокос. Восточный ветер – к песчаным бурям летом.