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Какая погода 1 марта, такой будет вся весна. Народные приметы на несколько месяцев

25 февраля 2023 18:49
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 февраля – Кириллов день. Хорошая погода на Кирилла была не лучшей приметой и сулила морозы, рассказали в программе «Плюс-минус». В то же время она обещала хорошее лето и теплый август. Морозный день говорил о том, что лето будет жарким.  

28 февраля зима становится безрогой, говорили наши предки, то есть теряет свою силу. Большая прибавка воды в этот день предвещает хороший сенокос. Восточный ветер – к песчаным бурям летом.  

Какая погода 1 марта, такой будет вся весна. Народные приметы на несколько месяцев-1

1 марта наши предки называли Ярилиным днем в честь языческого Бога солнца и плодородия. В народе верили: какая погода стоит в первый день марта, такой она будет и всю весну. Если день морозный, а небо чистое – в ближайшие дни простоит холодная погода.  

Если 2 марта туман – лето обещает быть дождливым, если солнечно – жарким, а если мороз – холодным. Также с этим днем связаны и другие погодные приметы. Например, если птицы возвращаются с юга – весна будет ранней. Перистые облака плывут с запада – к дождю.  

Плюс днем, ночью заморозки. Какую погоду ждать белорусам в начале марта? Читайте здесь.

Какая погода 1 марта, такой будет вся весна. Народные приметы на несколько месяцев-4

3 марта православная церковь чтит память святителя Льва. В народе же этот день называли «Ярило с овсянкой». Наши предки считали желтую птичку овсянку предвестницей прихода тепла. Если 3 марта облака висят высоко в небе – скоро погода ухудшится. Алая заря – примета того, что скоро пойдет снег. Деревья трещат – к сильному морозу.  

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# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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