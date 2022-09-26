«А медиабоец сможет». Сможет ли Азарёнок зайти в аудиторию с 200 студентами-змагарами и всех переубедить?

Новости Беларуси. Как бороться с фейками в политике? Какое психологическое оружие применяют на международной арене? Спасет ли информационная стерильность от лжи в интернете? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы обсудить мировой порядок и методы борьбы в информационном поле. Алена Сырова, СТВ:

У Украины нам есть чему поучиться.

Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):

Воспитывать надо не журналистов, а медиабойцов. Должен быть в воспитании такой, более военный подход к жестким условиям. А на журфаке учат просто каких-то интеллигентишек. Это должен быть боец. Кирилл Казаков, СТВ:

Хорошо, Всеволод, а теперь объяснение. Журналист и медиабоец – что это, кто это? Чем отличаются? Всеволод Непогодин:

В психологии, менталитете, поведении. Алена Сырова:

Так объясните разницу, приведите два примера. Всеволод Непогодин:

Медиабоец – это агрессивный человек, он готов очень быстро адаптироваться к ситуациям ко всем.

Алена Сырова:

Давайте на примерах. Григорий Азаренок – это медиабоец или журналист? Кирилл Казаков:

Только сразу предупреждаю, это мой друг. Всеволод Непогодин:

Скорее журналист… А вот Владимир Соловьев – это медиабоец. Кирилл Казаков:

Андрей, медиабоец и журналист что такое с точки зрения белорусского профессионала? Либо же все это то же самое?

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Это очень близкие вообще вещи. Просто сейчас Всеволод говорит о разных ипостасях. У Соловьева пройденный путь, бэкграунд за плечами и четкая работа в очень хорошо, отлично им понимаемой нише на ту самую фокус-группу понятную. Всеволод Непогодин:

Я Соловьева сказал, потому что он начинал с противоположных идеологических позиций в 1990-х. Кирилл Казаков:

Бога ради. Кто в 18 не был революционером и кто в 40 не стал консерватором. Андрей Муковозчик:

У Григория весь этот творческий путь впереди, как я считаю. Вопрос, если Всеволод имеет в виду, что медиабоец – это тот, который завалит противника фейками, который забросает его какашками обратно… Кирилл Казаков:

300 раз скажу неправду.

Всеволод Непогодин:

Я готов вспомнить, кто такой медиабоец. Азаренок не сможет зайти в аудиторию, где сидит 200 студентов-змагаров и им что-то объяснить. А медиабоец сможет. Кирилл Казаков:

Сможет! Всеволод Непогодин:

Они его не воспримут. Кирилл Казаков:

Я не буду спорить, но думаю, что сможет. Андрей Муковозчик:

Так вопрос: он сможет или его не воспримут? Всеволод Непогодин:

Его не воспримут, потому что у него нарративы, месседжи, стиль подачи не универсальные.

Андрей Муковозчик:

А боец – это тот, который придет в чужую аудиторию и махновцев сагитирует за советскую власть? Всеволод Непогодин:

Да. Андрей Муковозчик:

Пример. Есть такой человек вживую? Кирилл Казаков:

Хоть одного журналиста. Всеволод Непогодин:

Я фамилию называл, в Беларуси этот человек запрещен.