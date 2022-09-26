«А медиабоец сможет». Сможет ли Азарёнок зайти в аудиторию с 200 студентами-змагарами и всех переубедить?
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Алена Сырова, СТВ:
У Украины нам есть чему поучиться.
Всеволод Непогодин, писатель, политолог (Украина):
Воспитывать надо не журналистов, а медиабойцов. Должен быть в воспитании такой, более военный подход к жестким условиям. А на журфаке учат просто каких-то интеллигентишек. Это должен быть боец.
Кирилл Казаков, СТВ:
Хорошо, Всеволод, а теперь объяснение. Журналист и медиабоец – что это, кто это? Чем отличаются?
Всеволод Непогодин:
В психологии, менталитете, поведении.
Алена Сырова:
Так объясните разницу, приведите два примера.
Всеволод Непогодин:
Медиабоец – это агрессивный человек, он готов очень быстро адаптироваться к ситуациям ко всем.
Алена Сырова:
Давайте на примерах. Григорий Азаренок – это медиабоец или журналист?
Кирилл Казаков:
Только сразу предупреждаю, это мой друг.
Всеволод Непогодин:
Скорее журналист… А вот Владимир Соловьев – это медиабоец.
Кирилл Казаков:
Андрей, медиабоец и журналист что такое с точки зрения белорусского профессионала? Либо же все это то же самое?
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Это очень близкие вообще вещи. Просто сейчас Всеволод говорит о разных ипостасях. У Соловьева пройденный путь, бэкграунд за плечами и четкая работа в очень хорошо, отлично им понимаемой нише на ту самую фокус-группу понятную.
Всеволод Непогодин:
Я Соловьева сказал, потому что он начинал с противоположных идеологических позиций в 1990-х.
Кирилл Казаков:
Бога ради. Кто в 18 не был революционером и кто в 40 не стал консерватором.
Андрей Муковозчик:
У Григория весь этот творческий путь впереди, как я считаю. Вопрос, если Всеволод имеет в виду, что медиабоец – это тот, который завалит противника фейками, который забросает его какашками обратно…
Кирилл Казаков:
300 раз скажу неправду.
Всеволод Непогодин:
Я готов вспомнить, кто такой медиабоец. Азаренок не сможет зайти в аудиторию, где сидит 200 студентов-змагаров и им что-то объяснить. А медиабоец сможет.
Кирилл Казаков:
Сможет!
Всеволод Непогодин:
Они его не воспримут.
Кирилл Казаков:
Я не буду спорить, но думаю, что сможет.
Андрей Муковозчик:
Так вопрос: он сможет или его не воспримут?
Всеволод Непогодин:
Его не воспримут, потому что у него нарративы, месседжи, стиль подачи не универсальные.
Андрей Муковозчик:
А боец – это тот, который придет в чужую аудиторию и махновцев сагитирует за советскую власть?
Всеволод Непогодин:
Да.
Андрей Муковозчик:
Пример. Есть такой человек вживую?
Кирилл Казаков:
Хоть одного журналиста.
Всеволод Непогодин:
Я фамилию называл, в Беларуси этот человек запрещен.
Андрей Муковозчик:
Если мы об этом, то нет. Значит, этот человек заходит в нашу нормальную белорусскую аудиторию и через 10 минут выходит оттуда оплеванный, это я авторитетно говорю. Потому что ту ересь, которую он несет, слушать долго невозможно. Образованный человек этого не будет делать.
Всеволод Непогодин:
Но если пипл, извините, хавает?
Андрей Муковозчик:
Пипл пусть хавает, мы же говорим о разумных людях. Мы же говорим о самодостаточных.
Всеволод Непогодин:
Я не делю, мне главное охват аудитории.
Алена Сырова:
Вы же говорите, что нужно разделять аудиторию.
Андрей Муковозчик:
А вот чтобы наш пипл не хавал всякую ерунду, есть товарищ полковник – это у нас так сделано.
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