«Маски сорваны, никто уже этого не скрывает». Как Лукашенко пытались уговорить отойти от России

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Многократно они предлагали главе нашего государства отойти от России, вступить в союз с Западом. И, как говорится, пойти вслед за американской военной гегемонией, если перефразируем знаменитую украинскую шутку.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Знакомые нотки мы слышим. И этот нарратив, попытки внести раскол в Союзное государство не прекращались. Это не вчера началось, не в 2018 году, не 2020-м.
Григорий Азаренок:
Санкции в 1997-м ввели за союз с Россией!
Сергей Лущ:
Эта работа велась постоянно на системном уровне. И клиентов здесь они своих взращивали, пестовали – то, от чего до сих пор где-то избавиться не можем. Все это прагматичный подход. Ради своих интересов. Сейчас просто маски сорваны, никто уже этого не скрывает. Да про Минские соглашения что они говорят-то? Они открытым языком говорят: да, это был маневр, нам надо было потянуть время, чтобы подготовить украинскую армию, накачать их оружием и опять запустить против России, Беларуси и против Союзного государства. Тем более, когда в Беларуси после 2020 года уже понятно, что все красные линии с их стороны были перейдены. Мы, конечно, сделали абсолютно, наш глава государства абсолютно правильное волевое политическое решение принял. Я думаю, он принял его гораздо раньше.
Григорий Азаренок:
Это же речь, когда Болтон приезжал в 2019 году. Когда они наезжали, и он говорит, что он на наши условия не согласился. То есть он не согласился вообще.
Сергей Лущ:
А сколько было инсинуаций: приезжает Болтон, сколько на этом спекуляций же было. Теперь понятно, откуда и кто был дирижером. Тут не в укор российскому информпространству, но такие пассажи мы слышали оттуда. В общем-то хватало противоречий. Но самое главное, что сегодня-то их нет.
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