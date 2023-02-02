«Маски сорваны, никто уже этого не скрывает». Как Лукашенко пытались уговорить отойти от России

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как западный мир сходит с ума и развитие Союзного государства Беларуси и России. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и публицист Сергей Карнаухов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Многократно они предлагали главе нашего государства отойти от России, вступить в союз с Западом. И, как говорится, пойти вслед за американской военной гегемонией, если перефразируем знаменитую украинскую шутку. Сергей Лущ, общественный деятель:

Знакомые нотки мы слышим. И этот нарратив, попытки внести раскол в Союзное государство не прекращались. Это не вчера началось, не в 2018 году, не 2020-м. Григорий Азаренок:

Санкции в 1997-м ввели за союз с Россией!