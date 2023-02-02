В Мирском замке торжественно заложили историческую капсулу. Что написали в послании потомкам?

Новости Беларуси. Гродненская область заработала на туризме на 85 % больше, чем в пандемийное время два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешествия в регион оживают – едут иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья, один только Мирский замок за 2022 год посетили около 300 тысяч туристов. Серьезный плюс дал безвизовый режим для литовцев, поляков и латышей, благодаря чему стал развиваться шопинг-туризм. Заработанные деньги в Гродненской области направят на созидание. Подробности в материале Галины Буро.

Изысканный коктейль готики, Ренессанса и рококо, красный кирпич-пальчатка и трехслойная кладка стен. О Мирском замке, который не имеет аналогов в Восточной Европе, сербка Ирена Гмайнер слышала 100 раз, но лучше один раз увидеть. Ведь женщина работает архитектором в Белграде. В Беларусь приехала впервые – за вдохновением.

Ирена Гмайнер, турист (Сербия):

Сказали мне, что есть этот замок Мир, Несвиж, Брестская крепость. Все это сейчас увидели. Это очень-очень красиво для меня. Мне очень понравилось, что люди очень теплые, приятные в отношении ко мне, например. И все очень стараются, чтобы нам было здесь хорошо, чтобы нам все показали. Мы счастливы с вами здесь. Серьезно, мне нравится ваша страна. И я уверена, что буду здесь еще раз. Вот и компания иностранных студентов из могилевского вуза на каникулах совершает культурное путешествие по Беларуси. Заки Шейх из Индии. Делится планами: распределение отработает на родине, потом хочет переехать в Беларусь.

Заки Шейх, студент (Индия):

Нам очень нравится. И внутрь зайти – там очень классные объекты. И это очень красиво и круто, да. Туризм в Гродненской области оживает после пандемийной спячки. На руку пришелся безвизовый режим, который с весны введен для граждан Литвы, Латвии, а затем и Польши. Свыше 3 тысяч иностранцев по безвизу за 10 месяцев – это в 10 раз больше, чем два года назад. Наметилась новая тенденция на индивидуальный семейный туризм, ведь раньше по безвизу могли приехать лишь в составе экскурсионных групп.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы считаем, что все-таки, наверное, дружба между странами начинается с дружбы между гражданами. Когда граждане сопредельных стран будут видеть нашу стабильность, открытость, наше доброжелательное отношение к представителям соседних государств, наверное, они будут более скептически относиться к тем фейкам, которые периодически вбрасываются в их информационное поле. И, наверное, будут более устойчивы к попыткам демонизации нашей страны. И при этом они еще расскажут своим знакомым, чтобы они понимали о том, что правда все-таки несколько иная.

От эффекта информационного до экономического: иностранцы едут не только посмотреть страну и памятники архитектуры, но и закупиться в белорусских магазинах. Результат в цифрах: за 2022 год доходы от туристических услуг выросли на 85 %, в денежном эквиваленте экспорт составил 32 миллиона рублей. И это еще не все плюсы.

Галина Буро, корреспондент:

Гродненская область, как и еще два региона, возобновила туристический сбор на границе. Впервые он был введен с началом пандемии и направлен на борьбу с ней. Сегодня вирусная обстановка в мире сохраняется. За весь период действия туристического сбора Гродненская область заработала более 21 миллиона рублей. Деньги направлены на модернизацию системы здравоохранения.

А чтобы туристам было на что посмотреть, в регионе продолжают масштабное восстановление замков, усадеб и других памятников архитектуры. Финансирование идет в том числе из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Вот и в Мирском замке 2022 год отметился не только юбилейным трехмиллионным туристом, но и отреставрированной дамбой с оригинальной площадкой под летнее кафе. На год нынешний планка еще выше.

Александр Лойко, директор замкового комплекса «Мир»:

У нас разрабатывается проектно-сметная документация, подходит уже к своему логическому завершению, итальянского парка. Также мы работаем над восстановлением еще одного моста для того, чтобы мы могли бы наших посетителей катать на этих чудесных бричках.