В Мирском замке торжественно заложили историческую капсулу. Что написали в послании потомкам?
Новости Беларуси. Гродненская область заработала на туризме на 85 % больше, чем в пандемийное время два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешествия в регион оживают – едут иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья, один только Мирский замок за 2022 год посетили около 300 тысяч туристов. Серьезный плюс дал безвизовый режим для литовцев, поляков и латышей, благодаря чему стал развиваться шопинг-туризм. Заработанные деньги в Гродненской области направят на созидание.
Подробности в материале Галины Буро.
Изысканный коктейль готики, Ренессанса и рококо, красный кирпич-пальчатка и трехслойная кладка стен. О Мирском замке, который не имеет аналогов в Восточной Европе, сербка Ирена Гмайнер слышала 100 раз, но лучше один раз увидеть. Ведь женщина работает архитектором в Белграде. В Беларусь приехала впервые – за вдохновением.
Ирена Гмайнер, турист (Сербия):
Сказали мне, что есть этот замок Мир, Несвиж, Брестская крепость. Все это сейчас увидели. Это очень-очень красиво для меня. Мне очень понравилось, что люди очень теплые, приятные в отношении ко мне, например. И все очень стараются, чтобы нам было здесь хорошо, чтобы нам все показали. Мы счастливы с вами здесь. Серьезно, мне нравится ваша страна. И я уверена, что буду здесь еще раз.
Вот и компания иностранных студентов из могилевского вуза на каникулах совершает культурное путешествие по Беларуси. Заки Шейх из Индии. Делится планами: распределение отработает на родине, потом хочет переехать в Беларусь.
Заки Шейх, студент (Индия):
Нам очень нравится. И внутрь зайти – там очень классные объекты. И это очень красиво и круто, да.
Туризм в Гродненской области оживает после пандемийной спячки. На руку пришелся безвизовый режим, который с весны введен для граждан Литвы, Латвии, а затем и Польши. Свыше 3 тысяч иностранцев по безвизу за 10 месяцев – это в 10 раз больше, чем два года назад. Наметилась новая тенденция на индивидуальный семейный туризм, ведь раньше по безвизу могли приехать лишь в составе экскурсионных групп.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы считаем, что все-таки, наверное, дружба между странами начинается с дружбы между гражданами. Когда граждане сопредельных стран будут видеть нашу стабильность, открытость, наше доброжелательное отношение к представителям соседних государств, наверное, они будут более скептически относиться к тем фейкам, которые периодически вбрасываются в их информационное поле. И, наверное, будут более устойчивы к попыткам демонизации нашей страны. И при этом они еще расскажут своим знакомым, чтобы они понимали о том, что правда все-таки несколько иная.
От эффекта информационного до экономического: иностранцы едут не только посмотреть страну и памятники архитектуры, но и закупиться в белорусских магазинах. Результат в цифрах: за 2022 год доходы от туристических услуг выросли на 85 %, в денежном эквиваленте экспорт составил 32 миллиона рублей. И это еще не все плюсы.
Галина Буро, корреспондент:
Гродненская область, как и еще два региона, возобновила туристический сбор на границе. Впервые он был введен с началом пандемии и направлен на борьбу с ней. Сегодня вирусная обстановка в мире сохраняется. За весь период действия туристического сбора Гродненская область заработала более 21 миллиона рублей. Деньги направлены на модернизацию системы здравоохранения.
А чтобы туристам было на что посмотреть, в регионе продолжают масштабное восстановление замков, усадеб и других памятников архитектуры. Финансирование идет в том числе из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Вот и в Мирском замке 2022 год отметился не только юбилейным трехмиллионным туристом, но и отреставрированной дамбой с оригинальной площадкой под летнее кафе. На год нынешний планка еще выше.
Александр Лойко, директор замкового комплекса «Мир»:
У нас разрабатывается проектно-сметная документация, подходит уже к своему логическому завершению, итальянского парка. Также мы работаем над восстановлением еще одного моста для того, чтобы мы могли бы наших посетителей катать на этих чудесных бричках.
Приумножать благосостояние, дружить народами, идти в будущее, опираясь на историческую память, – об этом в послании потомкам написали жители Гродненской области. Капсулу торжественно доверили хранить четверть века замку в Мире. В Год мира и созидания.
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