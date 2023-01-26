Либо подчиняться США, либо нормально развиваться. Какой выбор сейчас стоит перед Европой?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: К сожалению, геополитическое развитие ситуации после развала СССР и сейчас складывалось таким образом, что американцы, используя свои успешные, к сожалению, технологии, захватили рычаги управления этими странами. Эти страны сегодня без Америки двинуться не могут. Посмотрите, как пыталась брыкаться по каждому пункту помощи Украине Германия. Ее всегда дожимают. Находятся рычаги воздействия. Какие рычаги? Финансовые, потому что все немецкие деньги находятся после Второй мировой войны в Америке. Этот механизм придумала Америка на будущее. Сейчас им руководствуется. Все финансовые запасы, которые были у Германии, там. Мы знаем, как Америка поступает с такими своими возможностями. Поэтому как только где-то противостояние – Америка тут же применяет силу.

Сергей Клишевич:

Причем мы это можем зрительно не наблюдать, но они создали такую систему управления Европой, всеми, кто хоть какое-то время находился под их влиянием. Поэтому, конечно, эти люди, в том числе Европа… Почему я и говорю, что это дело из выбора. Выбор сейчас стоит у них: либо так дальше терпеть, либо двигаться по тому, как развивается весь цивилизованный мир. Да, этот выбор будет действительно тяжелым для них. Придется поработать, но они спасут свои страны и дальше будут развиваться, двигаться, как они сейчас это делали, не отставая, не переходя в разряд задворок всей планеты. Или дальше продолжать подчиняться США, а потом вместе со Штатами, со всеми их мнимыми, которые сейчас пока еще считаются влиятельными, институтами, как доллар, американская армия и другие их спецслужбы, вместе с ними потонуть на фоне увеличения роли сильных государств, которые сегодня окрепли.

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