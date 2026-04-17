Новости по тегу #Сергей Лущ

«Проблема в том, что нельзя забывать о внутренних проблемах. Никто тебе извне ничего не сделает, если ты сам не создашь у себя благоприятные условия для кризиса»
«Это может говорить нам, хотя и косвенно, о наличии некой стратегии и стратегического видения своего будущего»
«Главное право дано – у нас ценится человеческая жизнь»
В Иране те, кто сегодня поддерживает протестующих, будет гражданская война. Там же никто не хочет, чтобы протестующие пришли и начнутся демократические выборы.
Мы «словили» эту фишку.
Таково наше положение. Но есть реальная политика, есть национальные интересы. Мы тоже заинтересованы в стабильном Афганистане.
Мы ведем переговоры всё равно с террористами, потому что террор для них – это нормальный язык сегодня диалога, который подменяет дипломатию.
Сегодня что происходит? Сдача и с приходом Санду и закреплением, ведет закрепление внешнего управления над Молдовой, что может привести в самым худшем развитии этого сценария, в том числе по возникновению очередной горячей точки на нашей карте.
Инструменты мягкой силы, может, должны быть какие-то союзные подходы даже рассмотрены, поскольку у нас сейчас такая хорошая консолидированная позиция по международной повестке и так далее. Но, может, это все еще впереди.
«Надо быть самим субъектными и сильными. В первую очередь надо думать о своем развитии, о технологиях. И не надо пытаться играть обратно, повторять те же ошибки».
«Каждый день читаю сводки, страшно читать статистику. Каждый день удары по автобусу, по гражданским объектам, по детям. Это страшное слово – современная статистика».
«Белорусам не стоит бояться смотреть на большое пространство и что мы там где-то растворимся. Не растворимся. У нас мощнейший Президент. У нас хорошие средства массовой информации».
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