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Новости по тегу #Сергей Лущ

«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии
17 апреля 2026 20:11

«Орбан забронзовел». Лущ объяснил причину проигрыша партии ФИДЕС на выборах в Венгрии

«Методичен и последователен». Лущ призвал учиться стратегии Тегерана
17 апреля 2026 19:51

«Методичен и последователен». Лущ призвал учиться стратегии Тегерана

В общерусской цивилизации больше дано прав человеку, чем на Западе – Лущ
17 апреля 2026 19:08

В общерусской цивилизации больше дано прав человеку, чем на Западе – Лущ

Лущ: в Иране те, кто поддерживают протестующих, приведут страну к гражданской войне
15 января 2026 20:59

Лущ: в Иране те, кто поддерживают протестующих, приведут страну к гражданской войне

Лущ о туризме в Беларуси: перспективная точка роста для страны. Мы словили эту фишку
15 января 2026 20:55

Лущ о туризме в Беларуси: перспективная точка роста для страны. Мы словили эту фишку

Лущ о партнерстве с Афганистаном: геостратегически всё абсолютно обоснованно
15 января 2026 20:53

Лущ о партнерстве с Афганистаном: геостратегически всё абсолютно обоснованно

Лущ о Европе: мы ведем диалог с очень богатыми террористами
24 сентября 2025 20:10

Лущ о Европе: мы ведем диалог с очень богатыми террористами

Лущ о президенте Молдовы Санду: у нее людоедская политика
24 сентября 2025 19:07

Лущ о президенте Молдовы Санду: у нее людоедская политика

Лущ: нам надо шире работать инструментами «мягкой силы» в геополитике
24 сентября 2025 18:05

Лущ: нам надо шире работать инструментами «мягкой силы» в геополитике

Лущ о новом месте Запада в многополярном мире: нам самим надо быть сильными, а они сами все предложат
04 июля 2025 19:40

Лущ о новом месте Запада в многополярном мире: нам самим надо быть сильными, а они сами все предложат

Лущ об ударе Storm Shadow по Донбассу: фронт сыпется, и остаётся только террор
04 июля 2025 19:07

Лущ об ударе Storm Shadow по Донбассу: фронт сыпется, и остаётся только террор

Лущ: белорусам не надо комплексовать по поводу нашей идентичности, ничего с нами не произойдёт
27 июня 2025 17:57

Лущ: белорусам не надо комплексовать по поводу нашей идентичности, ничего с нами не произойдёт