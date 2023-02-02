Муковозчик: мы вместе расчехляем наши орудия, расконсервируем наши боевые машины

О сотрудничестве братских народов рассуждает Андрей Муковозчик. Какие шаги еще нужно сделать для укрепления Союзного государства? Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! С радиостанции «Говорит Москва» попросили высказаться о контурах будущего для радиожурнала «Друзья-Сябры». А «Друзья-Сябры» – это не только радиожурнал, это же и сообщество белорусских и российских журналистов, давно и успешно работающее на благо Союзного государства. Что ж, для друзей я рассказал, Москва, говорит, довольна. Теперь повторю вкратце и для сяброў. Если говорить про контуры будущего – будущего Беларуси, России, нашего Союзного государства, то они завораживают. Они прекрасны! Они похожи на дорогу, широкую, ясную, грудью проложенную нашими народами, странами и лидерами. Поэтому давайте поговорим о том, какие именно контуры будущего хотелось бы рассмотреть в наступившем 2023 году. Очевидно, что для наших стран это будет год спина к спине. Время, когда атака коллективного Запада продолжится, как она, по сути, и не останавливалась после 2020 года – года, когда в Беларуси была сделана попытка еще одного майдана. В покое нас не оставят, судя хотя бы по тому, какие колоссальные, невиданные, невообразимые ранее ресурсы брошены на удержание так называемой англосаксонской либеральной гегемонии по всему миру. Поэтому придется год, а то и больше, провести спина к спине. А спины у нас разные, что придает простой с виду задаче внутреннюю сложность.

Андрей Муковозчик:

Начать можно с того, что я каждый день могу смотреть три российских телеканала как минимум. А жители Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока не могут смотреть ни одного белорусского телеканала с такой же легкостью и простотой. Такую «инфосистему ниппель», когда из Москвы дуе, а из Минска даже не далетае, надо менять. Менять, одновременно отбиваясь и стоя спина к спине. Выглядит акробатическим трюком, согласен, но контуры будущего без возможности напрямую доносить друг до друга свою точку зрения в моих глазах расплываются. Напрямую – это в каждый дом, пусть одним телеканалом, пусть одной газетой, пусть одной радиостанцией, но в каждый. А по-хорошему, как сказал Александр Лукашенко госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву: «Нам нужен самостоятельный, мощный и обязательно современный медиахолдинг. Это наше общее решение, президентов России и Беларуси». Александр Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства. Подробнее здесь.

Так что контуры будущего – они прекрасны. Скажем, торжествующими орудийными залпами пришла в Беларусь весть: «На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин поддержал идею включить в школьную программу произведения Симонова, Шолохова, Фадеева, Островского, Бондарева, Смирнова». Благая весть, ведь мы из своих программ никогда и не исключали ни «Умираю, но не сдаюсь», долетевшее из Брестской крепости, ни «Спасибо за подбитые танки. Это было главное...» – с берегов речки Мышкова. Андрей Муковозчик:

Белорусы подхватили российский почин. А знаете чем? В те же дни наше Министерство обороны доложило: «В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск и сил Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения». Мы вместе расчехляем наши орудия, расконсервируем наши боевые машины. Ведь фадеевская «Молодая гвардия» – это такие же пушки и танки, не меньшая сила, которую оставили нам наши деды и прадеды. Будущее творится сегодня, это всегда так. Но мало бывает в жизни моментов, когда холодит позвоночник осознание: контуры будущего напрямую зависят от того, как ты поведешь себя сейчас. И завтра. И не только контуры, но и оно само.