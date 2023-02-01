Чем отличается Дуда от Гитлера? Рассказал кандидат исторических наук

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодняшнее заявление Дуды, что капитуляцию России вы примите, пан Зеленский в Переславле… Что думаете? Он совсем с ума сошел?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Нет. Почему сошел? Это свойственно для польской политики на протяжении многих веков. Это историческая сублимация, попытка преодоления своих комплексов несостоявшейся империи. Выйдет в «СБ. Беларусь сегодня» статья «Дипломатия абсурда». Там приводится пример фашизации дипломатии западной. То, что сказал Дуда, прямо пересекается с тем, как рассуждал Гитлер. Как Гитлер принимал капитуляцию Франции? В том же вагоне! В музее стену пробили, достали вагон, чтобы французов заставить подписывать капитуляцию в том же вагоне, в том же месте, где это было сделано в 1918 году. Чем Дуда от Гитлера отличается? Вообще ничем. Только единственный момент: Гитлеру все-таки удалось принять капитуляцию Франции в июне 1940 года, а Дуде его планы не удастся реализовать.

Григорий Азаренок:

Когда Польша начинает так себя вести в регионе и вообще в мире, то, как правило, это заканчивается Переяславской радой, которая будет такая же, как и тогда, и поделами Речи Посполитой.

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