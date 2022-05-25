«Маски сброшены». Придыбайло о сбежавших звёздах и Буче

Новости Беларуси. Встречу президентов Беларуси и России уже второй день обсуждают эксперты и политологи. Не воздержались от комментариев и западные аналитики, а некоторые СМИ традиционно выпустили порцию фейков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О содержании и смыслах сочинской встречи – в рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

«Общаются два близких человека». Придыбайло о переговорах Лукашенко и Путина в Сочи Григорий Азаренок, СТВ:

Как тебе встреча наших президентов в Сочи?

Константин Придыбайло, журналист RT:

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи. Я очень люблю такие встречи, потому что на них видны реальные взаимоотношения двух президентов. Первая фотография, которая появилась как раз таки в социальных сетях, Telegram-канале «Пул Первого», это когда Александр Лукашенко и Владимир Путин на какой-то террасе вдвоем без министров, без своих адъютантов стояли и обсуждали какие-то события, делились каким-то мнением. Да бог его знает, о чем они разговаривали, выглядело это действительно интересно.

Я все ожидал, что они будут делать вместе. Потому что все эти встречи в Сочи часто оказываются довольно-таки интересными своей неформальной обстановкой. То в хоккей играют, то катаются на яхте, то еще что-то. В общем, я ожидал этого. К сожалению, это не произошло, по крайней мере, нам не показали. Но такое общение, неформальное и длительное, длинные беседы, конечно, меня радуют, потому что президентам есть о чем поговорить. Безусловно, эти разговоры не похожи на какие-то переговоры. Там нет споров, там, скорее, общаются два близких человека. Люди, которые друг друга прекрасно понимают, и им есть что обсудить. Потому что то, что сейчас происходит в Украине, касается и Беларуси. Григорий Азаренок:

Они много часов общались без камер. Как думаешь, о чем это говорит?

Константин Придыбайло:

Президенты довольно долго в настоящее время общаются тет-а-тет (один на один). Это объясняется одной простой причиной: то, что сейчас происходит в Украине, проведение российской военной спецоперации, так или иначе касается и Беларуси. Мы знаем, что достаточно большое количество войск были сосредоточены на границах с Беларусью. Кому это надо, для чего? Мы видим, что Украина, по сути, приравняла польских граждан, полицейских, военных к своим военным. Мы прекрасно знаем интересы Польши не только к западным территориям Украины, но и к западным территориям Беларуси. В частности, Гродно, Брест. И неизвестно, что в голове переклинит у Анжея Дуды. Это тоже напрягает. «Сейчас на события, которые были в 2020-м, многие смотрят под призмой Бучи» Григорий Азаренок:

В России понимают, ощущают, что Беларусь сейчас главный союзник? Константин Придыбайло:

Уже под фразой «братья белорусы» лежит не просто исторический контекст, многие люди по-другому посмотрели на Беларусь. Они поняли, что происходило в 2020 году. Сейчас на те события, которые были в 2020-м, многие смотрят под призмой Бучи, под призмой «изнасилований чайной ложкой». Официальный представитель киевской власти говорит, что там каких-то девочек, детей насиловали орки, насиловали русские солдаты. Какой-то чайной ложкой, свечами, чуть ли не подствольными гранатометами. Я таким людям всегда говорю: а ты помнишь синие задницы, байки про Окрестина? Да, помню. Верил? Выглядело реалистично. Я говорю: а Буча не реалистично выглядела? А эти изнасилования детей, они точно такие же были. И Кристина 25 зубов, все идет, все циклично. Я буквально на днях читал материал «РИА Новости». Наша коллега написала отличную колонку, где назвала все, что происходит в Украине, таким политико-психологическим экспериментом Соединенных Штатов и еще ряда богатых и известных в узких кругах людей.

Григорий Азаренок:

Мы видим то, что я по-доброму называл белорусизацией России, что в принципе и происходит, что касается борьбы с западными агентами и так далее. А будет ли в России такое же отношение к предателям. Говоря западным (собачьим) языком, «нулевая толерантность» тем, кто предал свою страну? «Концерт, как мне известно, не должен состояться». О выступлении Басты в Минске Константин Придыбайло:

Маски сброшены, люди понимают, кто и что из себя представляет, они понимают, с кем они хотят жить в свое стране. Если тогда обвиняли белорусских силовиков за извинения на фоне двери. Как там: нормальное положение двери – закрыто. То сейчас то же самое в принципе. И нормально воспринимается, когда человек абы что пишет в соцсетях про наших силовиков, погибших героев. И когда к нему приходят, выламывают двери и спрашивают: чего писал? Он извиняется. Наверное, Лукашенко был прав, это действует психологически, потом другим людям не захочется такое писать. Действительно такая белорусизация происходит. Вспоминают о том, что флагманами этой антирусской и антироссийской истории, как и в Беларуси, становятся звезды шоу-бизнеса. Как и в Беларуси, это были какие-то телеведущие, артисты, и люди начинают задавать вопросы: почему их тогда звали на государственные каналы, почему они получали деньги, почему они, например, выступали на Дне города. И начинают задавать вопросики. В Беларуси отменяют концерты, например, Басты – Василия Вакуленко, под большим вопросом. Концерт, как мне известно, не должен состояться. Как раз недавно один популярный Telegram-канал публиковал беседу одной мамки такого вот студента. Она позвонила в Белорусский дом в Варшаве и говорит: мой сын не может працу найти. А ей: ну так идите на Praca.pl и ищите. Снижайте запросы.

– Александра, подскажите, пожалуйста. У меня в Варшаве сын Егор, он уехал в октябре. Закончил университет у нас тут, в Беларуси. Уехал, потому что немножко участвовал в БГУ во всех этих акциях. Я была у инициативной группы Виктора Бабарико, но я еще тут осталась, а сын мой уехал. Александра, сын не может найти работу со своим дипломом и знаниями. Скажите, пожалуйста, вы как-нибудь можете помочь, связать с каким-нибудь НR?

– Заходите на Praca.pl. Это сайт такой.

– Резюме отправлять?

– Так, і чакаеце, пакуль да вас хто адклікнецца. Так усе робяць. Такая сітуація, трэба погадзіцца, што ваш сын мігрант.

– У нас ёсць карта паляка.

– Не разумею, якую дапамогу ён хоча ад Беларускага дому, калі ён паляк. Пускай шукае сабе працу.

– Программист мальчик. Говорит: мама, я на завод не хочу. Конечно, и английским языком свободно владеет.

– Калі с такім стаўленнем, ніколі можна не знайсці работу.

– Не знайсці, да.

– Я пра тое кажу, што трэба знізіць свае жаданні.

– Хорошо, Алескандра, спасибо большое.

– Ваш сын павінен сам шукаць працу, а не вы за яго. Поспехаў, поспехаў з пошукам працы. Константин Придыбайло:

И такие люди, испугавшиеся, почему не могут вернуться? Они могут вернуться. Но дальше к ним будут другие вопросы. Работай, дорогой, живи здесь, но если ты не был активно русофобом, не работал против белорусского государства, в частности. Пусть возвращаются испугавшиеся. Ваш паспорт, это ваша страна, родина, но больше тогда не повторяйте. Живите, ходите. Ваша страна – всех впустим обратно. Но вы уже не получите доступ, например, к государственному бюджету, вы не получите доступ к государственным телеканалам. Пожалуйста, живите, работайте, но пометочка стоит. Григорий Азаренок:

Когда в Минск?