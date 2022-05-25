«Действительно нужно стремиться к тому самому равноправию?» Вот что белоруски думают о феминизме

Современные женщины. У прекрасных дам получается взбираться по карьерной лестнице и решать множество задач. Но при этом готовку, стирку, уборку никто не отменял. О том, как совмещать карьеру и быт, быть хорошей женой, матерью и специалистом одновременно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

В последнее время мы все очень часто слышим про феминизм, когда женщины борются за равные права вместе с мужчинами. Как вы вообще к этому относитесь? Считаете ли вы, что феминизм имеет место быть у нас в современном мире и действительно нужно стремиться к тому самому равноправию?

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

Я считаю, что это неправильная абсолютно точка зрения. Порой, когда женщина начинает плакаться, что «я все сама на своих плечах тащу и работаю на трех работах», мне хочется сказать: за что боролась, на то напоролась. Нет, это неправильно. У меня иная точка зрения. Я считаю, что мужчина – это мужчина, женщина – все-таки это женщина. Конечно, нужно рассчитывать в этой жизни на свои силы, потому что жизнь такая полосатая – сегодня муж есть, завтра его нет по разным причинам, и чтобы не остаться у разбитого корыта. Девочки у меня студентки. Одна мама говорит: «Она выйдет замуж только либо за импресарио, либо за дирижера». Как сложится у девочки судьба? Станет она певицей, не станет – одному Богу известно. Я ей говорю: «Если тебя зовут замуж и зовет человек, которого ты любишь, даже если ты студентка третьего курса...» Поверьте мне, я вышла замуж на пятом курсе. Успела закончить успешно консерваторию и сына родила. Как рассчитать, что ты будешь счастлив или несчастлив с этим человеком? Это просчитать невозможно. Можно выйти потом по расчету и быть несчастной всю жизнь. Поэтому я говорю: «Берут замуж – надо идти. Тем более, если человека любишь». Юлия Самусенко:

Ольга, а вы как относитесь к феминизму?

Ольга Крыжановская, предприниматель:

Так как я замуж не планировала выходить, то, наверное, я была ближе к этому движению. Я соглашусь с вами, так как попадались мне инфантильные мужчины. Я всегда их превосходила и в финансовом достатке, и даже стержня у меня было больше внутреннего. Когда я от этого устала и сама себе призналась внутри ближе к 30-ти, что все, я больше не хочу. Я хочу мужчину, который будет меня обеспечивать, несмотря на то что у меня есть свои деньги. Хочу, чтобы он заботился обо мне, ухаживал. Когда я это признала, познакомилась со своим супругом. Мы очень быстро поженились, через четыре месяца. Феминизм есть. Я все равно стремлюсь к независимости, хотя у меня есть муж. Но признаться себе в том, что я хочу мужчину сильнее меня, это мне помогло найти такого мужчину. Потому что до этого все время я сама, мне никто не нужен. Так оно и получалось.