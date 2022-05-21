Азарёнок: «Свобода и демократия не нравятся? Это у нас тут диктатура, и нет никаких ковид-ограничений»

Новости Беларуси. На фоне резкого ухудшения уровня жизни в Европе на самой низшей ступени в пищевой цепочке оказались наши уехавшие политэмигранты. И если несколько десятков из них присосались к фондам, то абсолютное большинство влачит нищенское существование и бьется за кусок хлеба с арабами и украинцами. О судьбе съехавших – авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики». В гостях – известный историк и руководитель общества «Знание» Вадим Гигин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они хотели порвать с родиной, но не было подходящих обстоятельств. Гигин и Азаренок обсудили эмиграцию (подробнее тут).

Григорий Азаренок, СТВ:

Говорим мы последнее время много про тех, кто под прапорами ходит и СУГС кричит. Но незаслуженно забыли тех, кто под БЧБ-онучами жизнь свою никчемную проводит. А она действительно – смешна, жалка и бесполезна. Ибо выбрали они путь такой, путь скитаний, страданий и унылого прозябания на задворках польских и литовских бомжатников. И кто же пожалеет болезных, как не мы? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Вчера Президент, общаясь с детишками, сказал о поехавших головой и поехавших уездунах, релокантах и маркитантах: «Многие из них очень хотят вернуться домой, а не знают как. Во-первых, стыдно, неудобно: сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают». А ведь есть над чем подумать. И именно там они начали учиться этому ремеслу. Здесь, в тепле и сытости, у них мозг был девственный, не пользовались, а там – пришлось. Вот пишет одна такая: «Не обнадеживайте людей. Работы в Польше нет. И жилья тоже. Сейчас ночь в хостеле стоит 60 евро в Варшаве. А квартиры съемные кавалерки и однокомнатные от 2 500 тысяч злот. Когда зп официально 2 100 злот по умове».

Григорий Азаренок:

А у нас в квартире газ. А у вас? Что, все не то, все не так? Ох, как вы смеялись, когда тихое, мирное, лубочное «БТ» рассказывало об урожаях, строительстве домов, удоях, надоях, новых школах и больницах. Заливались прямо смехом, залившись бырлом на Зыбицкой? Как дела, дорогие мои хорошие? Но вот вам еще чистосердечные признания.

Я приехала, вышла из самолета, говорю, что мне нужна международная защита. Меня спрашивают: а где вы будете проходить карантин? Я вообще не знаю, где я могу проходить карантин. Вот эти проблемы. Если бы не друзья из Беларуси, которые мне оплатили хостел, я в пятницу прилетела. Если бы мне не проплатили хостел, я бы жила в аэропорту. Ну так и жила бы в аэропорту. Чего тебе, змагариха со стеклянными глазами, свобода и демократия не нравятся? Это у нас тут диктатура, и нет никаких ковид-ограничений. А там чуть что – па твару, па твару дубиночкой. Ой, хорошо. Лукашенко: «Слава богу, что у нас диктатура. Так зато порядок есть» – подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

А теперь о крысах. Крысях Тимановских. Я понимаю, дорогие зрители, что вы давно забыли всех этих персонажей, но верящим в западный рай мы должны рассказать о тех, кто решил «в розных краях пабываць». Так вот, бягуха-неудачница пишет: «Я не буду жаловаться на жизнь в Беларуси. Там у меня было все, о чем может мечтать среднестатистический человек». Но она же решила в свое время, что она не среднестатистическая. Все они решили, что особые, породистые, лучше других, невероятные, неполживые, страдающие за свою внутреннюю свободу, гениальные, непризнанные, великие, светлые, чистые, не чета быдлу окружающему. И теперь плачут. Плачут, ибо быдлом то были они, они и никто другой. Тупое, невежественное, жадное, немытое быдло.

Григорий Азаренок:

Кстати, некоторые начинают отдавать себе отчет о своей собственной значимости. Они-то рассказывали себе и нам, что «з’ехали геніі, сымбалы нацыі, брыльянты, жемчуг, ум, честь и совесть». А оказалось по Ленину: смылось [...]. И даже до элиты, политических селебрети змагарства доходит здрада. Ну, как-то так. Такая вот жизнь. Такая вот демократия. Такие вот люди. Что с ними нам теперь делать? А вчера Президент хорошо продемонстрировал. Наглядно, как нужно поступать с Западом и всеми его приспешниками. «Во-первых, ты ее должен встряхнуть». Как правильно открутить тугую крышку на бутылке? Мастер-класс от Лукашенко – подробнее здесь.