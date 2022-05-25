Приём на работу украинских медиков упростили в Беларуси

Ольга Колюпанова, начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Беларуси:

В нашей стране для занятия должности врача-специалиста требуется сертификат интернатуры, полученный в Республике Беларусь. Вместе с тем чтобы не вводить их дополнительно в стрессовую ситуацию, мы будем допускать врачей-специалистов, которые имеют диплом врача-специалиста до 2020 года. Они будут приниматься на должности врача-специалиста, под контролем наших опытных врачей работать. Они будут работать в течение шести месяцев, а затем сдавать экзамен интернатуры и продолжат работу. Если они закончили учреждение образования в Украине после 2020 года, их примут на должности врача-интерна. Что касается среднего специального образования, в данной ситуации при наличии диплома об образовании они принимаются на должность среднего медперсонала в соответствии с квалификацией по диплому, шесть месяцев работают под контролем наших специалистов и потом допускаются к работе без каких-либо условий.