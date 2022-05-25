Без претензий, ожиданий и ограничений. Как современные мужчины относятся к жёнам?

Современные женщины. У прекрасных дам получается взбираться по карьерной лестнице и решать множество задач. Но при этом готовку, стирку, уборку никто не отменял. О том, как совмещать карьеру и быт, быть хорошей женой, матерью и специалистом одновременно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что примета времени: современные мужчины, безусловно, их мамы что-то вкладывали им в головы на предмет того, что должна или не должна делать жена, но они уже допускают, что жена – интересный собеседник прежде всего. Это человек, с которым должно быть хорошо не просто в семье, но и проводить какое-то время за пределами дома – заниматься спортом, общением. Я думаю, что таких мужчин становится все больше.