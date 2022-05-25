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Без претензий, ожиданий и ограничений. Как современные мужчины относятся к жёнам?

25 мая 2022 15:46
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Современные женщины. У прекрасных дам получается взбираться по карьерной лестнице и решать множество задач. Но при этом готовку, стирку, уборку никто не отменял. О том, как совмещать карьеру и быт, быть хорошей женой, матерью и специалистом одновременно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что примета времени: современные мужчины, безусловно, их мамы что-то вкладывали им в головы на предмет того, что должна или не должна делать жена, но они уже допускают, что жена – интересный собеседник прежде всего. Это человек, с которым должно быть хорошо не просто в семье, но и проводить какое-то время за пределами дома – заниматься спортом, общением. Я думаю, что таких мужчин становится все больше.

Без претензий, ожиданий и ограничений. Как современные мужчины относятся к жёнам?-1

Ольга Крыжановская, предприниматель:
Не так много. У меня есть подруги, которым уже 30. Они самодостаточные девушки. Они до сих пор не могут встретить такого мужчину, который будет именно как партнер по жизни идти, без каких-то претензий, ожиданий и ограничений. Не так и много.

Без претензий, ожиданий и ограничений. Как современные мужчины относятся к жёнам?-4

Алла Цвирко, в 30 лет стала заместителем главного врача:
Их надо воспитывать.

«Муж мне зачем? Я все делаю сама». Нужна ли семья современной женщине – читайте подробнее.

# Брак и семья # общество # Наталья Надольская # Ольга Крыжановская # Алла Цвирко # Фотофакт

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