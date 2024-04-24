Гигин: мы выстраивали нормальные отношения с Западом – это было искренне, но они не так хотели

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки: Я здесь не то чтобы с вами поспорю. То, что мы выстраивали нормальные отношения с Францией, с Соединенными Штатами – это было вот с нашей стороны искренне. Но мы ведь что предлагали? Ребят, вот мы с вами готовы сотрудничать. Более того, Франция же была окружена флером, я помню. Слушайте, я люблю французскую культуру.

Григорий Азаренок, СТВ: Силовое противодействие Президенту началось в 1996 году. Но до этого ведь мы знаем, что его обхаживал Ширак. Вот пришел какой-то молодой Президент Беларуси, его обхаживал там сразу Жак Ширак. Потом в Америке к нему там клинтоны подбивали какие-то ходы.

Вадим Гигин:

Ну, не совсем, как это говорят, тем не менее. Я люблю французскую культуру, французскую историю, французский язык. Да, я как-то вырос в этом. С четвертого класса учу французский язык. Естественно, я Наполеона всегда воспринимал как врага. Мне было странно, когда кто-то по-другому относится. Но в целом вот эта вот большая Франция, великая Франция с ее культурой, с ее кинематографом. У меня с детства книжка была «Жанна Д’арк». Книжка-раскраска вот такая по истории была. Я зачитал до дыр эту книжку про историю Жанна Д’арк.И мы относились нормально, искренне. Я люблю американскую историю на самом деле. Особенно гражданскую войну в США. И это нормальное было чувство молодого Президента – развивать отношения со всеми, кто готов их развивать с нами. Но они ведь не так хотели.

Григорий Азаренок:

Они хотели «давай к нам от России».

Вадим Гигин:

Вот в чем дело. И не просто «давай к нам». Знаете, «давай к нам, Рыгорыч. А? Нет? Не к нам? Значит, получай цветные революции. Получай, да». Понимаете, вот этот момент. И сколько было выдержки и терпения у Президента, когда он, проявляя волю, понятно, ему эмоционально было тяжело это все. Конечно же, удобно. Смотри, ты приезжаешь в Париж, тебя принимают в Елисейском дворце, ты приезжаешь в Соединенные Штаты. Конечно, хорошо съездить с каким-нибудь госвизитом тогда к королеве Елизавете, посветиться, замки. Это же круто! Но он не тот человек. Ему не надо визиты ради визитов. Наш Президент всегда и от себя, и от нас требует конкретики. Знаете, вот некоторые чиновники ноют: «ой, слушай, в командировку едешь, там 150 этих заданий надо написать, потом ответственности». Потому что это командировка, оплаченная народом. Потому что едешь ты в командировку, ты должен оттуда что-то привезти. Я даже вот честно скажу. И вот у себя такое правило, что если я вижу, что есть интересный визит, но там нет конкретики, я туда не еду.

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