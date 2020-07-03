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Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?

03 июля 2020 18:29
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Новости Беларуси. Новые жилые дома и дороги, музеи, детские сады и многофункциональные комплексы. Традиционно ко Дню Независимости на картах городов и поселков нашей страны появляются новые адреса, а у их жителей – действительно нужные и значимые места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника социальные, культурные и спортивные объекты открылись во всех регионах страны.

Подробности в материале наших корреспондентов.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Восточный форт Брестской крепости – место последней обороны героической Цитадели. Без преувеличения, здесь начиналась Победа, начинался путь к нашей независимости.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-4

Посетители нового музея увидят форт глазами его защитников – о чем молчат и кричат израненные выстрелами стены. Редкие экспонаты – уцелевшее в земле боевое знамя и дневниковые записи легендарного Петра Гаврилова, единственного выжившего после беспощадных бомбежек.

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

Залы приоткрывают неизвестные страницы истории потомкам, не заставшим войну.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-7

Кристина Протосовицкая:
А уже под мирным небом сегодня свои двери распахнула Детская школа искусств в Пинском районе, а ещё там запустили новое ягодное и молочное производство.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-10

Александр Добриян, корреспондент:
Подарков в Гомеле сегодня хватило на всех. В День Независимости строители передали горожанам символический ключ от многофункционального спортивного комплекса.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-13

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-15

Активная фаза капитальной реконструкции объекта заняла больше года. Один из старейших бассейнов областного центра обрёл вторую молодость и нового хозяина.

«В предвкушении того, чтобы сюда заехать». В Гомеле после реконструкции открыли спорткомплекс

Теперь спорткомплекс дополнит тренировочную базу Гомельского училища олимпийского резерва, где развивают сразу 12 видов спорта.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-18

Подарки ко Дню Независимости получали не только спортсмены. Накануне в областном центре возобновили движение на одной из исторических магистралей. Улица, появившаяся в городе 150 лет назад, сегодня носит имя Тараса Шевченко. Её ремонт существенно снизил трафик в центре Гомеля.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-21

Ирина Недобоева, корреспондент:
В Бобруйске новоселье отметил дом семейного типа Карахановых.

«Они являются моим кровом, моим всем». В Бобруйске открылся детский дом семейного типа

В новеньком уютном доме теперь будут жить родители-воспитатели и восемь малышей.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-24

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-26

Два этажа, уютные большие спальни, детская игровая площадка. Здесь всё продумано до мелочей.  В семье уже есть двое выпускников, но родной дом и своих приёмных родителей ребята не забывают. 

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-29

Светлана Караханова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
И очень хорошо, что именно в этот день мы смогли вселиться в этот чудесный дом и в этих стенах зазвучали детские голоса в этот прекрасный праздник. Поэтому я хочу всех поздравить и пожелать счастья, мира и чтобы в ваших домах всегда звучал детский смех.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-32

А в Могилёве в микрорайоне Казимировка сохранился аутентичный 1,5 километровый фрагмент противотанкового рва. Летом 1941-го порядка 5 000 красноармейцев защищали западные рубежи города. Все они погибли.

Теперь память о героизме наших прадедов увековечена в памятном знаке, который символично установили в этом месте ко Дню Независимости.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-35

Анастасия Бут, корреспондент:
И чем больше вклад каждого, тем крепче государство. Это подтверждают медики, строители, работники заводов и сельхозорганизаций… В общем, все те, чьи заслуги нашли место на новой доске почета Витебской области.

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Ее торжественно открыли сегодня на площади Победы – самой большой в Беларуси. 

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-38

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-40

О Победе, кстати, сегодня говорят и в областном краеведческом музее. Впервые за долгие годы здесь полностью обновили экспозицию «Защитники Отечества». Теперь в историю можно заглянуть гораздо глубже – в помощь посетителям ультрасовременные инфокиоски. 

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-43

Галина Буро, корреспондент:
Мне кажется, это вообще сложно чем-то измерить или как-то взвесить. Это где-то в сердце у каждого белоруса, память на генном уровне. Уважение к предкам и сохранение традиций – это истории живая нить. Кстати, именно так назвали мастера из Гродно свою эксклюзивную работу, посвящённую 75-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. 

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Гродно сегодня не только культурно удивил, но и зазвучал. Музыка льётся в прямом смысле с каждого балкона.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-46

Как и во всей стране, в Гродненской области поддерживают традицию делать подарки жителям ко Дню Независимости. Сегодня в Волковыске открыли обновлённый ЗАГС, накануне в Гродно так называемый «правовой квартал» по улице Дубко пополнился зданием органов юстиции.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-49

Вероника Сайко, корреспондент:
Центральный регион не остался в стороне от праздничных мероприятий. Главное событие – в Березино. 

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-52

Здесь в День Независимости открылся жилой дом. Из 40 квартир 38 достались многодетным семьям. Среди них супруги Самец.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-55

Ольга Самец, многодетная мать:
Детей у меня трое. Полина самая меньшая, 8 лет нам будет в сентябре. Дима мой старший сын ему будет 14 в декабре. Средняя наша дочь ей будет 12.

Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?-58

Квартиры пока без отделки, зато это простор для творчества. 

Вероника Сайко:
Праздник продолжится в Клецке. Там пройдет акция «Споём гимн вместе», к ней также присоединятся все районы области. Завершится все ярким салютом. 

# День Независимости # общество # Светлана Караханова # Кристина Протосовицкая # Ирина Недобоева # Александр Добриян # Анастасия Бут # Вероника Сайко # Галина Буро # Фотофакт

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