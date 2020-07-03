Марафон подарков. Какие новые объекты появились в Беларуси к 3 июля?

Новости Беларуси. Новые жилые дома и дороги, музеи, детские сады и многофункциональные комплексы. Традиционно ко Дню Независимости на картах городов и поселков нашей страны появляются новые адреса, а у их жителей – действительно нужные и значимые места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника социальные, культурные и спортивные объекты открылись во всех регионах страны. Подробности в материале наших корреспондентов.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Восточный форт Брестской крепости – место последней обороны героической Цитадели. Без преувеличения, здесь начиналась Победа, начинался путь к нашей независимости.

Посетители нового музея увидят форт глазами его защитников – о чем молчат и кричат израненные выстрелами стены. Редкие экспонаты – уцелевшее в земле боевое знамя и дневниковые записи легендарного Петра Гаврилова, единственного выжившего после беспощадных бомбежек. «Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей Залы приоткрывают неизвестные страницы истории потомкам, не заставшим войну.

Кристина Протосовицкая:

А уже под мирным небом сегодня свои двери распахнула Детская школа искусств в Пинском районе, а ещё там запустили новое ягодное и молочное производство.

Александр Добриян, корреспондент:

Подарков в Гомеле сегодня хватило на всех. В День Независимости строители передали горожанам символический ключ от многофункционального спортивного комплекса.

Активная фаза капитальной реконструкции объекта заняла больше года. Один из старейших бассейнов областного центра обрёл вторую молодость и нового хозяина. «В предвкушении того, чтобы сюда заехать». В Гомеле после реконструкции открыли спорткомплекс Теперь спорткомплекс дополнит тренировочную базу Гомельского училища олимпийского резерва, где развивают сразу 12 видов спорта.

Подарки ко Дню Независимости получали не только спортсмены. Накануне в областном центре возобновили движение на одной из исторических магистралей. Улица, появившаяся в городе 150 лет назад, сегодня носит имя Тараса Шевченко. Её ремонт существенно снизил трафик в центре Гомеля.

Ирина Недобоева, корреспондент:

В Бобруйске новоселье отметил дом семейного типа Карахановых. «Они являются моим кровом, моим всем». В Бобруйске открылся детский дом семейного типа В новеньком уютном доме теперь будут жить родители-воспитатели и восемь малышей.

Два этажа, уютные большие спальни, детская игровая площадка. Здесь всё продумано до мелочей. В семье уже есть двое выпускников, но родной дом и своих приёмных родителей ребята не забывают.

Светлана Караханова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

И очень хорошо, что именно в этот день мы смогли вселиться в этот чудесный дом и в этих стенах зазвучали детские голоса в этот прекрасный праздник. Поэтому я хочу всех поздравить и пожелать счастья, мира и чтобы в ваших домах всегда звучал детский смех.

А в Могилёве в микрорайоне Казимировка сохранился аутентичный 1,5 километровый фрагмент противотанкового рва. Летом 1941-го порядка 5 000 красноармейцев защищали западные рубежи города. Все они погибли. Теперь память о героизме наших прадедов увековечена в памятном знаке, который символично установили в этом месте ко Дню Независимости.

Анастасия Бут, корреспондент:

И чем больше вклад каждого, тем крепче государство. Это подтверждают медики, строители, работники заводов и сельхозорганизаций… В общем, все те, чьи заслуги нашли место на новой доске почета Витебской области. «Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта Ее торжественно открыли сегодня на площади Победы – самой большой в Беларуси.

О Победе, кстати, сегодня говорят и в областном краеведческом музее. Впервые за долгие годы здесь полностью обновили экспозицию «Защитники Отечества». Теперь в историю можно заглянуть гораздо глубже – в помощь посетителям ультрасовременные инфокиоски.

Галина Буро, корреспондент:

Мне кажется, это вообще сложно чем-то измерить или как-то взвесить. Это где-то в сердце у каждого белоруса, память на генном уровне. Уважение к предкам и сохранение традиций – это истории живая нить. Кстати, именно так назвали мастера из Гродно свою эксклюзивную работу, посвящённую 75-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Создавали 151 день. Эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси презентовали в Гродно Гродно сегодня не только культурно удивил, но и зазвучал. Музыка льётся в прямом смысле с каждого балкона.

Как и во всей стране, в Гродненской области поддерживают традицию делать подарки жителям ко Дню Независимости. Сегодня в Волковыске открыли обновлённый ЗАГС, накануне в Гродно так называемый «правовой квартал» по улице Дубко пополнился зданием органов юстиции.

Вероника Сайко, корреспондент:

Центральный регион не остался в стороне от праздничных мероприятий. Главное событие – в Березино.

Здесь в День Независимости открылся жилой дом. Из 40 квартир 38 достались многодетным семьям. Среди них супруги Самец.

Ольга Самец, многодетная мать:

Детей у меня трое. Полина самая меньшая, 8 лет нам будет в сентябре. Дима – мой старший сын – ему будет 14 в декабре. Средняя наша дочь – ей будет 12.