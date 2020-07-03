«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

Новости Беларуси. Традиционно 3 июля на картах белорусских городов появляются новые адреса: открываются важные социальные и культурные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачастую именно они становятся по-настоящему знаковыми для местных жителей. Так, например, в Витебске открыли новую доску почёта. Символично, что теперь лучшие коллективы и предприятия региона чествовать будут на площади Победы – самой большой в Европе.

Принимали сегодня подарки и гомельчане. Строители передали горожанам ключи от многофункционального спортивного комплекса.