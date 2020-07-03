«Машину сделать такую, которую можно продать». О чём говорил Александр Лукашенко, посещая заводы в 1998 году

Новости Беларуси. На разрушенных кооперационных связях машиностроение буксовало. И в целом производство промышленной продукции за первую пятилетку 1990-х снизилось на 41 %, рассказали в проекте «Сделано». Нужны были кардинальные и волевые решения.
Новости Беларуси. На разрушенных кооперационных связях машиностроение буксовало. И в целом производство промышленной продукции за первую пятилетку 1990-х снизилось на 41 %, рассказали в проекте «Сделано». Нужны были кардинальные и волевые решения.
Причем в начале пути речь не шла в принципе о новинках, модернизации или расширении рынков. Нужно было накормить людей, дать им возможность заработать. На кону была судьба не одного и не двух заводов, а целой отрасли. А еще – десятилетиями накопленный опыт, коллективы с уникальными конструкторами, инженерами.
Белорусский лидер с машиностроителями с самых первых сложных лет. На «Гомсельмаше», на МАЗе, на МТЗ, на Минском моторном и других гигантах машиностроения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы потихонечку, потихонечку будем, конечно, выходить на более приемлемую для вас жизнь. Хочется же неплохо жить! Вся беда в том, чтобы машину сделать такую, которую можно продать.
И сделали! Каждый белорусский гигант машиностроения имеет сегодня в линейке драйверы экспорта. Ставка, сделанная еще тогда на импортозамещение, на собственные знания и опыт, она вся в машинах из Беларуси.
Сергей Кабишов, заместитель начальника управления НТУ Министерства промышленности Беларуси:
Машиностроение белорусское – это не только автотракторо- и комбайностроение. Это весьма серьезные заделы.
И это годы личного патронажа Президентом возвращения отрасли к жизни. Рука на пульсе самых острых проблем и жесткий контроль всех этапов модернизации. Постепенно на первый план вышли качество производства, рост объемов и выпуск продукции, способной покорять рынки.
В 2016 году машиностроение – это уже 13 % ВВП страны и каждый 9-й рубль выручки от экспорта. Но вслед за золотой пятилеткой 2008-го начался спад – рынки просели. Вместе с мировым кризисом пришли новые вызовы.
Александр Лукашенко:
Мы договорились о диверсификации рынков. Провалите эти рынки – пеняйте сами на себя. Вам была поставлена конкретная задача. Вас сотни человек за пределами страны! И я вам сказал, что мне ничего от вас не надо, кроме одного – реализации нашей продукции.
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.