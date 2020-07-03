Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам

Новости Беларуси. На тренды в мировом автопроме смотрят и на МТЗ. Тракторы – особая гордость страны, рассказали в проекте «Сделано». Каждый 10-й в мире создан белорусскими учеными, инженерами, конструкторами, заводчанами.
Новости Беларуси. На тренды в мировом автопроме смотрят и на МТЗ. Тракторы – особая гордость страны, рассказали в проекте «Сделано». Каждый 10-й в мире создан белорусскими учеными, инженерами, конструкторами, заводчанами.
«Беларусы» обрабатывают землю, обеспечивает хлебом миллионы жителей планеты. Машины называют «трудягами», «кормильцами», а фильм о нашей технике взял приз Каннского фестиваля.
Он не тратит моих денег, действительно кормит меня. Я могу довериться ему в любой ситуации. И я просто влюблен!
На предприятии активно осваивают новые направления. Создают ратраки, льдозаливочные машины. Экономные и значительно дешевле зарубежных аналогов. Все это – поручения Президента: иметь в стране собственную, свою спецтехнику.
Так появился и вот этот «Беларус». Машина для перевозки людей на больших глубинах. Идеальна для новых белорусских горизонтов во всех смыслах.
Андрей Гордейчик, главный конструктор по спецтехнике ОАО «МТЗ»:
Машина предназначена для доставки экипажа в забой в калийном руднике. Располагается в машине 22 человека вместе с водителем. Машина имеет конструктивные особенности: двигатель с воздушным охлаждением, мосты закрытого типа, потому что там агрессивная среда.
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.