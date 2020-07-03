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Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам

03 июля 2020 18:21
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Новости Беларуси. На тренды в мировом автопроме смотрят и на МТЗ. Тракторы – особая гордость страны, рассказали в проекте «Сделано». Каждый 10-й в мире создан белорусскими учеными, инженерами, конструкторами, заводчанами.  

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-1

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-3

«Беларусы» обрабатывают землю, обеспечивает хлебом миллионы жителей планеты. Машины называют «трудягами», «кормильцами», а фильм о нашей технике взял приз Каннского фестиваля.   

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-6

Он не тратит моих денег, действительно кормит меня. Я могу довериться ему в любой ситуации. И я просто влюблен!

На предприятии активно осваивают новые направления. Создают ратраки, льдозаливочные машины. Экономные и значительно дешевле зарубежных аналогов. Все это – поручения Президента: иметь в стране собственную, свою спецтехнику.   

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-9

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-11

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-13

Так появился и вот этот «Беларус». Машина для перевозки людей на больших глубинах. Идеальна для новых белорусских горизонтов во всех смыслах.   

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-16

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-18

Андрей Гордейчик, главный конструктор по спецтехнике ОАО «МТЗ»:   
Машина предназначена для доставки экипажа в забой в калийном руднике. Располагается в машине 22 человека вместе с водителем. Машина имеет конструктивные особенности: двигатель с воздушным охлаждением, мосты закрытого типа, потому что там агрессивная среда.   

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-21

Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам-23

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Гордейчик # Фотофакт

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