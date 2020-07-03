Как выглядит машина, которая доставляет людей к калийным рудникам

Новости Беларуси. На тренды в мировом автопроме смотрят и на МТЗ. Тракторы – особая гордость страны, рассказали в проекте «Сделано». Каждый 10-й в мире создан белорусскими учеными, инженерами, конструкторами, заводчанами.

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На предприятии активно осваивают новые направления. Создают ратраки, льдозаливочные машины. Экономные и значительно дешевле зарубежных аналогов. Все это – поручения Президента: иметь в стране собственную, свою спецтехнику.