«Это дед, который смердит смертью». Почему белорусы никогда не пойдут за Зеноном Позняком?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой. Григорий Азаренок, СТВ:

У них постоянные расколы. И сейчас этот раскол пошел на очередной виток. Это, конечно, связано с «великим» походом Зенона Позняка на Светку и ее шоблу. У них состоялись фрик-шоу, где одни ругали других, а другие огрызались. Что ты думаешь про этот «великий» поход Зенона?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Я вообще не могу понять, с какой башни нью-йоркской они упали и остались живы. Зенон Позняк – ты говоришь это, а мне тут смярдзіць у студыі, смярдзіць паходам у Курапаты, на погост. Это политик, который хотел завести нашу страну на погост, на Куропаты. Смех. Григорий Азаренок:

У нас сейчас многие в связи с его походом на Светку высказывают к нему некую симпатию. Напоминаем, что это фашист, нацист. Евгений Пустовой:

Нацист, это хуже всего. Григорий Азаренок:

Он хотел три паспорта вводить. Евгений Пустовой:

Культ смерти всех белорусов, три паспорта. Григорий Азаренок:

Папа русский, мама белоруска и из России приехавший. Евгений Пустовой:

Чемодан, вокзал, Россия. В Беларуси это бы не прижилось, потому что в Беларуси когда 9 мая обнимаются фронтовики, один русский, второй белорус, а третий казах и обязательно украинец, и у нас нет такого. Беларусь была восстановлена из руин. Беларусь, знішчаная еўрапейскімі цывілізаванымі ардамі, руками российских оккупантов была восстановлена. У тебя, у меня еврейские корни, белорусские, русские. Беларусь – это новый Иерусалим. Это Иерусалим нового мира. Здесь у нас есть Батька и Беларусь. Я их понимаю, потому что Светлана и эти лохушки, тихушки настолько себя дискредитировали, что бери бинокль, подзорную трубу и ищи, кто же может лідэрам пратэсту быть. Хорошо, пусть они наступают на эти же грабли. Они его на пьедестал борьбы, потому что Россия наступает. Они боятся, что Россия поднялась с колен. И нас хотят превратить в антиРоссию. Белорусы все понимают. Оппозиционеры, вы будете просто пушечным мясом! Вами будут заряжать артиллерийские снаряды и бросать где-то под Бахмутом, где будет линия разлома проходить, где будет война. Это дед, который смердит смертью, и его опять на пьедестал. Хапайце хутчэй чамаданы – і ў Менск! Збягайце ў Менск, пакуль вас не призвали в освободительную армию.