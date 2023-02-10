«Это дед, который смердит смертью». Почему белорусы никогда не пойдут за Зеноном Позняком?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, СТВ:
У них постоянные расколы. И сейчас этот раскол пошел на очередной виток. Это, конечно, связано с «великим» походом Зенона Позняка на Светку и ее шоблу. У них состоялись фрик-шоу, где одни ругали других, а другие огрызались. Что ты думаешь про этот «великий» поход Зенона?
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Я вообще не могу понять, с какой башни нью-йоркской они упали и остались живы. Зенон Позняк – ты говоришь это, а мне тут смярдзіць у студыі, смярдзіць паходам у Курапаты, на погост. Это политик, который хотел завести нашу страну на погост, на Куропаты. Смех.
Григорий Азаренок:
У нас сейчас многие в связи с его походом на Светку высказывают к нему некую симпатию. Напоминаем, что это фашист, нацист.
Евгений Пустовой:
Нацист, это хуже всего.
Григорий Азаренок:
Он хотел три паспорта вводить.
Евгений Пустовой:
Культ смерти всех белорусов, три паспорта.
Григорий Азаренок:
Папа русский, мама белоруска и из России приехавший.
Евгений Пустовой:
Чемодан, вокзал, Россия. В Беларуси это бы не прижилось, потому что в Беларуси когда 9 мая обнимаются фронтовики, один русский, второй белорус, а третий казах и обязательно украинец, и у нас нет такого. Беларусь была восстановлена из руин. Беларусь, знішчаная еўрапейскімі цывілізаванымі ардамі, руками российских оккупантов была восстановлена. У тебя, у меня еврейские корни, белорусские, русские. Беларусь – это новый Иерусалим. Это Иерусалим нового мира. Здесь у нас есть Батька и Беларусь. Я их понимаю, потому что Светлана и эти лохушки, тихушки настолько себя дискредитировали, что бери бинокль, подзорную трубу и ищи, кто же может лідэрам пратэсту быть. Хорошо, пусть они наступают на эти же грабли. Они его на пьедестал борьбы, потому что Россия наступает. Они боятся, что Россия поднялась с колен. И нас хотят превратить в антиРоссию. Белорусы все понимают. Оппозиционеры, вы будете просто пушечным мясом! Вами будут заряжать артиллерийские снаряды и бросать где-то под Бахмутом, где будет линия разлома проходить, где будет война.
Это дед, который смердит смертью, и его опять на пьедестал. Хапайце хутчэй чамаданы – і ў Менск! Збягайце ў Менск, пакуль вас не призвали в освободительную армию.
Григорий Азаренок:
Я хотел с тобой это обсудить, потому что когда Зенона везут в Бахмут, мы понимаем, что это делает СБУ.
Евгений Пустовой:
Делает Америка, а руками кого?
Григорий Азаренок:
Имеется в виду без кураторства туда никто не попадет. Хотя бы для трех фотографий. Значит, это делает Америка. То есть у них ставка на радикальную войну Беларуси с Россией. Но Позняка здесь не выберут никогда и никак. Ни Светку тем более. Здесь выберут Батьку всегда. У них расчет на что? На штыках сюда привезти Зенона…
Евгений Пустовой:
А кто их поддержит? Не получится. Это сколько надо армии США держать в Беларуси, чтобы под каблук американской демократии загнать белорусов? Не получится.
Григорий Азаренок:
Зенон зальет проспекты кровью.
Евгений Пустовой:
Зальет. Да, это же у него копилось не один десяток лет. А может, Зенон покается, приедет и скажет: дзе бы мне знайсці 2 на 2 магілку, каб быць пахаваным у роднай зямлі? Он же ее любит. Или не любит? Или он больше ненавидит Россию, чем любит Беларусь?
Григорий Азаренок:
Это естественно. У него вся программа всегда на ненависти была. Я к тому, что неужели кураторы сделали такую ставку?
Евгений Пустовой:
Тупеют.
Григорий Азаренок:
Да, действительно.
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