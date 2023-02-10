Пустовой: «Сейчас все нормальные белорусы – ябатьки»

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ябатьки. Для них нелюди, для нас они тоже пусть созревают.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы сидим и в стриме показываем их.

Евгений Пустовой:

Да, а они нас не покажут. Ладно. Они боятся, что люди прозреют, вакцинацию примут от их политического локдауна. Мне кажется, белорусы – все ябатьки. Сейчас все нормальные белорусы – ябатьки.

Григорий Азаренок:

Мы же с тобой не клянемся демократией. Мы за диктатуру.

Евгений Пустовой:

У нас диктатура персонифицированная.

Григорий Азаренок:

Конечно. Диктатура Президента Александра Григорьевича Лукашенко.

Евгений Пустовой:

Это понятно. За диктатуру разума, правды, нравственности.

Григорий Азаренок:

Демократия в аду, а на небе царство.